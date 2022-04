„Musik am Mittwoch“ mit der MUSIC-FACTORY Sauerland

Das Team von Brilon Kultour und die Evangelische Stadtkirche laden wieder herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ in der Briloner Stadtkirche ein

brilon-totallokal: Das Team von Brilon Kultour und die Evangelische Stadtkirche laden wieder herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ in der Briloner Stadtkirche ein. In dieser Konzertreihe geben einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles an jedem ersten Mittwoch im Monat ein Konzert mit einem aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit.

Am Mittwoch, 06.04.2022 um 19.00 Uhr möchte die MUSIC-FACTORY Sauerland allen Interessierten ihre Musik näherbringen. Die MUSIC-FACTORY Sauerland sind ein Kinder- und Jugendchor aus dem gesamten Sauerland mit ca. 50 Sängerinnen. An diesem Abend werden einige Sängerinnen des Chores und die Solistinnen das Programm gestalten. Die Chorleiterin Marie Becker und Christoph Ohm, der als Chorleiter auch die Begleitung am Klavier übernimmt, haben „ausgesuchte Arrangements für eine kleine Auszeit aus der heutigen Kriegs- und Pandemiezeit zusammengestellt“.

Alle interessierten Zuhörenden sind herzlich mit einem 3-G-Nachweis und Maskenpflicht am Platz zu diesem kostenlosen Konzert eingeladen. Die Kirche wird in den Farben Gelb und Blau beleuchtet. Im Anschluss an das Konzert sammeln die Sängerinnen Spenden für die Ukraine.

