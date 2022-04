Feuerwehr Stadt Olsberg – Herzlichen Dank an alle Helfer

Mitglieder der Löschgruppe Antfeld trafen sich zur Naturschutzaktion

brilon-totallokal: Olsberg. Am Samstag dem 26. März trafen sich die Mitglieder der Löschgruppe Antfeld zur Naturschutzaktion. Auch Mitglieder der Jugendfeuerwehr waren mit dabei, als rund um Antfeld in der Natur nach achtlos weggeworfenem oder illegal entsorgtem Müll gesucht wurde. Nach etwa 3 Stunden war ein ganzer Container an Unrat zusammengekommen. Herzlichen Dank an alle Helfer, die sich natürlich vor Beginn der Aktion am Nachmittag im Feuerwehrhaus Antfeld mit einem Schnelltest getestet haben

Quelle: Edgar Schmidt, Pressesprecher der Feuerwehr Olsberg / Bildmaterial: Löschgruppe Antfeld

