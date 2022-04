Dirk Wiese als Kuratoriumsmitglied der „Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ wiederbesetzt

Dirk Wiese erneut Mitglied im Kuratorium der „Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas“

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Berlin: Die SPD-Bundestagsfraktion hat erneut den heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese als Mitglied in das Kuratorium der „Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ entsendet. Dirk Wiese ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Bereich Kultur und Medien und wird in seiner fortgeführten Funktion im Kuratorium über grundsätzliche Angelegenheiten im Aufgabenbereich der Stiftung mitentscheiden.

„Ich freue mich außerordentlich über die Wiederbesetzung. Die Stiftung ist mit ihren Ausstellungen und Denkmälern tragender Bestandteil der deutschen Erinnerungs- und Aufklärungsarbeit. Es ist mir daher eine besondere Ehre meine Arbeit im Kuratorium fortsetzen zu dürfen“, so Wiese.

Die Stiftung wurde im Jahr 2000 gegründet und befasst sich seitdem mit der Erinnerung an den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden Europas und trägt zudem zur Sicherstellung der Erinnerung aller Opfer des Nationalsozialismus und der Würdigung in geeigneter Weise bei.

Fotocredits: Karma Marketing GmbH

Quelle: Dirk Wiese, Mdb

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon