Veranstaltungswoche: City Lab startet Workshops

brilon-totallokal: IHK: Die Industrie- und Handelskammer Arnsberg und die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) ermutigen die Geschäftsleute aus Handel, Dienstleistung und Gastronomie, die Chancen durch digitale und technische Instrumente kennen zu lernen. Das City Lab Südwestfalen organisiert in Iserlohn eine Veranstaltungswoche, die sich mit den Veränderungsprozessen von Innenstädten beschäftigt.

Es sind mehrere Workshops geplant, die die örtlichen Akteure an einfache, aber äußerst wirksame technische und digitale Instrumente heranführen. An den Veranstaltungen können auch Gewerbetreibende aus allen City Lab-Partnerkommunen, also auch aus dem HSK und dem Kreis Soest, teilnehmen. Folgende Workshops sind in der ersten Maiwoche in Iserlohn geplant:

„Ohne Programmierkenntnisse zur eigenen Webseite: Einführung in WordPress“ am 2. Mai von 12 bis 16 Uhr.

„Mehr Aufmerksamkeit im Internet: Einführung in die Suchmaschinenoptimierung“ am 3. Mai von 10 bis 14 Uhr.

„Mit Onlineanzeigen Kunden gewinnen: Suchmaschinenwerbung mit Google Ads“ am 4. Mai von 10 bis 14 Uhr.

„Das DigitalMobil kommt nach Iserlohn: Technik im Ladenlokal zu Anfassen“ am 5. Mai von 9 bis 13 Uhr.

„Das Schaufenster für’s Smartphone: Der stationäre Einzelhandel auf dem Weg ins digitale Zeitalter“ am 6. Mai von 10 bis 12 Uhr.

