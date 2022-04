Messdiener in St. Michael Gudenhagen aufgenommen

Die Messdienerleitung hat gewechselt

brilon-totallokal: Gudenhagen: Vor kurzem wurden ein neuer Messdiener und eine Messdienerin in einem Gottesdienst in der kath. Kirche St. Michael in Gudenhagen aufgenommen. Nele Kannengießer und Tobias Urban haben sich gerne bereit erklärt, dieses Ehrenamt am Altar zu übernehmen. Sie hatten schon frühzeitig einen Einblick in die Aufgaben, da ihre Geschwister schon länger Messdienerrinnen in Gudenhagen sind. Es war daher für sie selbstverständlich auch Messdiener/in zu werden.

Gleichzeitig wurde in der Messe Leah Bartsch als langjährige Messdienerleitung mit herzlichem Dank von Pastor Tobias Kiene verabschiedet. Die neue Leitung für St. Michael Gudenhagen haben Amelie Dohle, Nele Kummer und Greta Walter übernommen.

Bild: Die neuen Messdiener, Nele Kannengießer, Tobias Urban mit ihren Geschwistern Lea Kannengießer, Maria Urban, sowie Leah Bartsch, Amelie Dohle, Greta Walter und Pastor Tobias Kiene.

Fotocredits: Annette Walter

Quelle: Annette Walter – Kath. Kirche St. Michael Gudenhagen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon