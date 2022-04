Sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion besucht Sportanlagen an der Jakobuslinde in Brilon

Es ging um die Sanierung der Sportanlagen an der Jakobuslinde mit Unterstützung durch den „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2019“

brilon-totallokal: Brilon: Auf Einladung vom heimischen Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese und Landtagskandidat Hubertus Weber besuchte die Bundestagsabgeordnete aus Dortmund und sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Sabine Poschmann am Donnerstag die Sportanlagen an der Jakobuslinde in Brilon. In einem Gespräch mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Frank Tilly vom SV Brilon ging es um die Sanierung mit Unterstützung durch den „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2019“ des Bundes und des Landes gesprochen und die weiteren geplanten Um- und Neubauten.

„Mit den Sportanlagen an der Jakobuslinde in Brilon hat die Stadt Brilon bereits ein umfassendes Sport- und Freizeitangebot geschaffen, das in diesem Jahr noch erweitert und saniert wird. Damit entsteht hier ein attraktives Angebot für Schulen, Vereine und alle Brilonerinnen und Briloner. Ich freue mich sehr, dass das durch Sportstättenförderung des Landes und Bundes unterstützt wird.“, so der heimische Abgeordnete Dirk Wiese.

Auch SPD-Landtagskandidat Hubertus Weber freute sich sehr über den Besuch von Sabine Poschmann und die Möglichkeit zum Austausch und betonte die Wichtigkeit des Breitensports für Jung und Alt im Sauerland.

Fotocredits: privat

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon