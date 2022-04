Alme: „Auf!Takt“ – Musikalisches Schützenfest im Schnelldurchlauf am 09.April 2022

Der Musikverein Alme „Die Original Almetaler“ lädt am 09.04.2022 um 19:30 Uhr in die Almer Gemeindehalle zu einem „Konzert der anderen Art“ ein. (Karten an der Abendkasse)

brilon-totallokal: Alme. Endlich ist es soweit: Wir dürfen wieder ein Konzert für euch spielen. Doch dieses Mal ist es ein Konzert der „anderen Art“ – ein musikalisches Schützenfest im Schnelldurchlauf!

Nach zwei Jahren „Coronapause“ soll das Konzert den Auftakt in die hoffentlich wieder stattfindende Schützenfestsaison bilden und die Herzen der Schützenfestfreunde unter euch höher schlagen lassen: Märsche, Polkas, bekannte Melodien und – wie kann es bei einem musikalischen Schützenfest anders sein – Thekenbetrieb und Tanzmusik! Erstmals wird der zweite Teil des Konzerts nämlich von unserer Tanzband „NoTape“ gestaltet.

Im Anschluss übernimmt DJ Yannik Nagel.

Ihr seid also eingeladen, endlich mal wieder einen Abend am Tisch oder an der Theke mit netten Unterhaltungen zu verbringen oder auch das Tanzbein zu schwingen!

Wir freuen uns riesig auf euch!

Quelle: Rita Vogt

