Produktiver Workshop zur WM-Vorbereitung Einfach raus und nicht weit weg: Osterfeuer, echte Hasen zu Ostern und Biber

Täglich neue Naturabenteuer in der Bergwelt rund um Willingen in den Osterferien

brilon-totallokal: Willingen: Raus aus dem Haus und den Frühling genießen – dafür muss niemand weit weg fahren. Die Berge rund um Willingen stecken in den Osterferien voller Mikroabenteuer. Beim Wandern, Radfahren und LandSchnuppern können Kinder mit etwas Glück sogar echte Hasen zu Ostern in Aktion erleben. Wälder und Felder warten auf neugierige Naturdetektive: Im Herbst haben die Bäume ihre „Seed Bombs“ abgeworfen. Jetzt im Frühling beginnt das Grün zu sprießen.

Zweige bilden kleine Knospen aus. Was das wohl ist, was da grünt und wächst? Antworten auf diese Fragen werden diskutiert. Viel Wissen über den Wald und seine Tiere vermitteln verschiedenen Infotafeln und der Kyrillpfad auf dem Ettelsberg.

Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen

Lauschen, Schauen, Staunen, Bäume umarmen und vieles mehr können eine Wanderung durch den Wald so spannend machen, dass die Entdeckertour kein Ende nehmen mag. Unvergessen ist mit allergrößter Sicherheit eine Nacht im Wald. Die Stationen des Trekkingparks Sauerland liegen dort, wo sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen. Bei entsprechendem Wetter ist das Übernachten mit Zelt, Isomatte und Schlafsack der Höhepunkt des Osterurlaubs. Mit etwas Glück fällt der erste Blick morgens aus dem Zelt auf einen echten Hasen. Ganz wichtig ist natürlich: Ein guter Naturdetektiv lässt keinen Müll im Wald liegen. Sollte dort was liegen, was dort nicht hin gehört, bitte mitnehmen und im nächsten Müllkorb entsorgen.

Osterfeuer und Hasentour

Wenn die Osterfeuer an den Feiertagen in Willingen und den Dörfern lodern, ist das ein Riesenabenteuer. In fast allen Orten türmen die Einheimischen Holzstöße aus Baum- und Strauchschnitt auf. Möglichst hoch müssen sie sein. Denn Jeder möchte das größte Feuer haben, das am weitesten sichtbar ist. Vor Ostern werden die Holzstapel in den Nächten bewacht, damit sie nicht vorzeitig abbrennen.

Die MTB Kids Trails führen durch Wald und Feld und durch die schöne Hochheide. Tiere geben den Weg und den Schwierigkeitsgrad an. Ob auf der „Hasentour“ wohl Ostereier liegen? Mit etwas Glück könnte in den Osterferien sogar schon der Bikepark geöffnet sein.

LandSchnuppern und Natur erleben

Tiere streicheln und füttern beim Bauernhof Erlebnistag, einen echten Müller bei der Arbeit erleben und aus dem produzierten Mehl selbst Brot backen oder Biber in ihrem natürlichen Lebensraum betrachten – eine große Auswahl an Naturerlebnissen stehen über den April hinweg immer wieder auf dem Programm des Naturparks Diemelsee, fast täglich gibt es neue Abenteuer. Termine und noch mehr Naturführungen unter www.naturparkdiemelsee.de.

Wer geschickt mit Kamera oder Smartphone ist, hält die vielen Erlebnisse als bleibende Erinnerung in einem kleinen Ferienvideo fest. Vielleicht schafft es die eine oder andere Aufnahme in den Wettbewerb des Verbands Deutscher Naturparke e.V. Amateur- und ProfiFotografen sind eingeladen, den „Augenblick Natur!“ einzufangen. Von April bis Oktober gibt es wechselnde Monatsthemen.

Familienbroschüre und Familienpass

Willingen steckt voller großer und kleiner Abenteuer sowie gut gestrickter Programme. Wer sich vorab inspirieren lassen möchte, dem empfehlen die Willinger Urlaubsexperten ihre Familienbroschüre. Diese liegt frisch gedruckt in der Tourist-Information vor.

Auch der Familienpass ist wieder vorhanden. Dieser ermöglicht freien Eintritt in die besten Freizeitattraktionen der Region. In der Tourist-Information ist er zum Preis von 63 Euro pro Kind und 69 Euro pro Erwachsener erhältlich.

Eventkalender

18.04. – 23.04.2022 SPRING

14.05.2022 Uplandsteig Marathon

14.05.2022 Kabarettistin Frieda Braun

20.05. – 22.05.2022 Bike Festival Willingen

11.06.2022 Roland Kaiser

12.06.2022 Mühlenkopfkraxler

18.06.2022 VIVA Willingen

23.06. – 25.06.2022 Wanderevent Extrem Extrem

07.07.2022 – 10.07.2022 Harley Week

8.07. bis 26.08. Fridays for ’free’Ride

31.07.2022 Kneipp- und Kräutermarkt

05.08.2022 Willingen Open Air mit “Die Fantastischen Vier“

06.08.2022 Willingen Open Air mit Sarah Connor und Max Giesinger

20.08.2022 Schlagerstern Willingen

28.08.2022 Alphornmesse auf dem Ettelsberg

28.10. – 30.10.2022 Street-Food-Festival Cheat Day

Fotocredits: ysite.de, Fotograf Alibek Kaesler

Quelle: Susanne Schulten – Tourist-Information Willingen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon