Verkaufsoffener Sonntag am 10. April 2022 – Brilon blüht mit Hollandmarkt auf

Verkaufsoffener Palmsonntag am 10. April 2022

brilon-totallokal: Brilon: „Welkom Holland Markt“. Zu „Brilon blüht auf“ hat sich der Gewerbeverein Prima Brilon etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Am Palmsonntag, 10.April 2022, findet erstmals in Brilon ein „Holländischer Markt“ statt. Und die Besucher können sich auf alles freuen, was man aus Holland kennt. „Holländischen Backfisch und Kibbelinge, Frikandel, holländischen Käse und Poffertjes, wir bringen reichlich Köstlichkeiten mit. Darüber hinaus auch Waren wie Schmuck, Holzschuhe oder Blumen aus Holland.“, so Henk und Yvonne ter Hennepe, die seit über 30 Jahren dieses Format organisieren, bei der Vorstellung in Brilon. Sie selber betreiben einen Stand für Süßwaren und Lakritz. Auf 18 Metern bieten sie ihre Waren an. „Unsere Kollegen und wir freuen uns sehr auf Brilon. Die schöne Innenstadt und der Holland Markt, das wird etwas ganz Besonderes für die Region.“, ist Henk ter Hennepe überzeugt. Alle Angebote finden sich unter https://holland-markt.nl. Los geht es ab 11 Uhr.

Auch der Vorstand von Prima Brilon ist überzeugt, ein außergewöhnliches Angebot gefunden zu haben. „Wir freuen uns auf 34 Marktstände aus Holland, die teilweise bis zu 20 Meter lang sind. So ein reichhaltiges Angebot hatten wir zu „Brilon blüht auf“ noch nie. Weiterhin sind wir die einzige Stadt im HSK, die diesen Markt auch zukünftig ausrichten darf. Es ist etwas Exklusives für unsere Besucher und Kunden. Wir freuen uns sehr, mit Henk und Yvonne Organisatoren gefunden zu haben, die sich auf Brilon freuen.“, so Christian Leiße, Vorsitzender von Prima Brilon. Die Geschäfte in der Innenstadt von Brilon öffnen von 13-18 Uhr. Aber auch das traditionelle Programm von „Brilon blüht auf“ wird stattfinden, wenn auch anders als gewohnt. Normalerweise beginnt an diesem Wochenende die Amtszeit der Briloner Waldfee, doch durch die Pandemie ist alles anders. Die amtierende Waldfee Zoe Tilly wird am Sonntag die Innenstadt besuchen und die Gäste können sich auf die eine oder andere Aktion mit ihr freuen.

Bild: Freuen sich auf den ersten Hollandmarkt in Brilon. Der Vorstand von Prima Brilon sowie Henk und Yvonne ter Hennepe.

Fotocredits: Manfred Eigner

Quelle: Oliver Dülme – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon