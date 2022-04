Sonntag, 10. April 2022 rund um den Briloner Marktplatz „Brilon blüht auf“ – Waldfee lädt ein …

Waldfeenhut basteln mit der beliebten Briloner Symbolfigur

brilon-totallokal: Die Briloner Symbolfigur ist auf nationalen und auch internationalen Festen immer ein beliebter Blickfang in ihrem waldgrünen Kostüm und mit ihrem hohen Waldfeenhut. Am Sonntag, 10. April 2022 findet rund um den Briloner Marktplatz und der Bahnhofstraße „Brilon blüht auf“ statt. Am Nachmittag, wenn auch die Geschäfte ihre Türen öffnen, lädt die Briloner Waldfee Zoe alle Interessierten ein, einen Waldfeenhut zu basteln. Sie wird dabei tatkräftig von einigen ihrer Vorgängerinnen unterstützt. Die kostenfreie Aktion findet in der Bastion rechts vom Rathaus statt.

Um 15 Uhr wird der Briloner Bürgermeister Dr. Christof Bartsch die Waldfee Zoe Tilly den hoffentlich zahlreichen Besuchern und Besucherinnen offiziell vorstellen. Der Übergabe des Waldfeenstabes im Oktober 2020 konnten ja nur wenige Menschen live beiwohnen. Zoe Tilly schwärmt: „Waldfee zu werden war für mich ein Kindheitstraum. Die Absage von Brilon blüht auf und der Internationalen Hansetage 2020 waren so eine große Enttäuschung. Umso mehr freue ich mich auf viele Gäste und eine wundervolle Veranstaltung am Sonntag!“

Im Anschluss an die Präsentation vor dem Rathaus können in einer original Sauerländer Pausenbutze, vom Tischlermeister Manuel Müller zur Verfügung gestellt, Fotos mit der Waldfee aufgenommen und Autogramme gesammelt werden, vielleicht ja schon mit einem selbstgebastelten Waldfeenhut.

