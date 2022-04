Let´s start talking

Sicher und redegewandt auf Englisch kommunizieren

brilon-totallokal: IHK: Ihr Englisch ist gut, aber Ihnen fehlt die praktische Anwendung? In Ihrem Fachbereich stellen Sie hin und wieder fest, dass Ihnen das passende Vokabular fehlt, um sich über Geschäftsthemen zu unterhalten oder so Geschäftskontakte zu knüpfen und zu verfestigen?

Alle, die sich nach diesen Fragestellungen angesprochen fühlen (Voraussetzung: Englischkenntnisse auf B1-Niveau), empfiehlt das IHK-Bildungsinstitut ein neues Kommunikationstraining. Ab Dienstag, 26. April um 18 Uhr trainieren die Teilnehmer an zehn Abenden das aktive, selbstständige Sprechen in beruflichen Situationen. Ziel ist es, die mündliche Sprechfertigkeit zu optimieren und typische Stolperfallen zu vermeiden. Lehrgangsort ist das IHK-Bildungsinstitut in Arnsberg.

Weitere Infos zu diesem und weiteren Englisch-Trainings können beim IHK-Bildungsinstitut erfragt werden (Ansprechpartnerin: Erika Breil) Tel. 02931/878 221 oder unter [email protected].

Fotocredits: AdobeStock_133096120

Quelle: IHK-Bildungsinstitut

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon