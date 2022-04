Bikewelt Willingen startklar: Bikepark öffnet, Strecken frei, Bike Festival findet statt

Bike-Saison 2022 beginnt – gutes Wetter lockt in den Osterferien zu ersten Touren

Rechtzeitig zum Beginn der Osterferien lockt trockenes, sonniges Frühlingswetter raus in die Natur. Für den MTB ZONE Bikepark Willingen ist das das Startsignal. Am „Karsamstag“, 16. April, laufen dort die Lifte erstmals in dieser Saison für Mountainbiker. Damit ist Willingen als einer der ersten deutschen Bikeparks rechtzeitig zu Ostern geöffnet. Auch die Bikewelt Willingen ist vorbereitet auf sportlich-aktive Gäste. Saisonhöhepunkt ist das BIKE Festival vom 20. bis 22. Mai.

Freude auf neue Freeride Strecke und Fridays for ’free’Ride

Die Vorfreude der Mountainbiker ist groß: Nachdem der obere Teil der Freeride-Strecke bereits 2019 komplett neu gebaut und im Sommer 2021 die dort angesiedelte North Shore Line erneuert wurde, ist nun endlich der untere Streckenteil dran. Die Freeride auf der linken Seite des Ettelsbergs am K1 gehört zu den beliebtesten Strecken im Bikepark. Doch der untere Teil ist längst in die Jahre gekommen, sodass ein kompletter Neubau erforderlich wurde. Sobald wie möglich will das Streckenbauer-Team die Arbeiten im Bereich des Steilhangs beginnen, sodass hoffentlich im Sommer eine von oben bis unten bestens gepflegte Strecke bereitsteht.

Zum dritten Mal machen die Fridays for ’free’Ride die Sommerferien in Willingen für Mountainbiker besonders attraktiv. Der K1 Sessellift läuft die gesamte Ferienzeit über freitags bis 20 Uhr statt wie gewohnt bis 17 Uhr. Die drei Stunden Verlängerung gibt es für Besitzer eines gültigen Tagestickets oder Mehrtagestickets gratis. Neu ist das „After-Work-Ticket“ von 16 bis 20 Uhr zum Preis von 24 Euro. Ebenfalls neu sind drei Bikewash-Boxen am K1-Funktionsgebäude.

Der K1 Sessellift und die Ettelsberg Kabinenbahn laufen ab Donnerstag, 14. April, bis Sonntag, 6. November, täglich von 9 bis 17 Uhr. In diesem Zeitraum gilt auch die Gravity-Card. Täglich laufen beide Lifte für Mountainbiker, es gibt keine Ruhetage mehr. Nach dem 6. November entscheiden die Betreiber je nach Wetterlage, ob der Bikepark noch einige Wochenenden geöffnet wird.

Nach zwei Jahren Pause endlich wieder BIKE Festival

Erstmals nach zwei Jahren wird Willingen wieder zum Mekka der europäischen Mountainbike-Welt. Das BIKE Festival vom 20. bis 22. Mai rückt ganz Willingen und den Bikepark in den Fokus der internationalen Mountainbike-Szene. Der iXS Downhill Cup ist die wichtigste Serie der nationalen Abfahrtsszene. Der Bikepark stellt dafür die ehemalige Weltcup-Downhill-Strecke bereit. Speziell für das Festival werden die Organisatoren zusammen mit den Bikepark-Betreibern eine veränderte Streckenführung austüfteln. Bei der Scott Enduro Series batteln die besten nationalen Enduro-Racer batteln auf verschiedenen Stages um die jeweilige Bestzeit. Bei dem als Deutsche Meisterschaft ausgetragen Rennen bildet der Enduro Trail im Bikepark eine der Stages. Auch in diesem Jahr wird im Zuge des Enduro Rennens während des Bike Festivals in Willingen die Deutsche Meisterschaft im Enduro ausgefahren.

Rund 35.000 Besucher und 4.000 Fahrer freuen sich auf anspruchsvolle, kreative Trails in der schönen Landschaft des Uplands. Mit dem BIKE Marathon und der eMTB Challenge stehen weitere hochkarätige Contests auf dem Programm. Mit dem neuen Gravel Ride gehen die Veranstalter auf den neuen Gravel-Trend ein. Die Kids kommen bei der Junior Trophy groß raus.

Sturmschäden beseitigt in der Bikewelt Willingen

Schon seit Wochen sind die Veranstalter dabei, die Mountainbike-Strecken rund um Willingen zu prüfen. Die Sturmserie Ende Februar bis Anfang März hat große Schäden hinterlassen. Lange Zeit waren Wander- und Radwege aufgrund umgestürzter Bäume unpassierbar. Inzwischen ist der Großteil beseitigt und die Wege gesichert. Die großen Wege sind komplett frei. In einigen schmalen Single Trails liegen noch Bäume. In Zusammenarbeit mit dem Forst stimmen die Verantwortlichen nun ab, dass diese möglichst bald entfernt werden. Von leichten Routen bis zu technisch anspruchsvollen Trails finden Mountainbiker das gesamte Programm. 12 Mountainbike-Touren zwischen 18 und 98 Kilometer Länge warten mit knackigen Anstiegen und actionreichen Abfahrten. Weniger Durchtrainierte bewältigen die höchsten Berge des Sauerlandes und Uplandes mit eMountainbikes.

Genau wie alle anderen Willinger Mountainbike-Strecken, warten die MTB Kids Trails gut ausgeschildert auf unternehmungslustige Kinder. Je nach Können und Kondition wählen sie zwischen Vogel-, Eichhörnchen-, Hasen- oder Bärentour. Wer mag, zieht den leichten Flow Trail im Bikepark mit in die Tour ein.

Rennrad, Gravel, eBike

Wer fit werden will für den sportlichen Sommerurlaub fängt jetzt an, zu trainieren. Willingen ist ein erstklassiges Rennrad-Revier mit landschaftlich reizvollen Runden über verkehrsarme, aber dennoch gut asphaltierte Straßen. Von der 58 Kilometer langen Runde bis zur 130 Kilometer langen Tour ist alles dabei. Die GPS Daten stellt die Bike-Arena Sauerland bereit.

Radeln im RaderlebnisPark

Auch die 150 Streckenkilometer des RaderlebnisParks Diemelsee sind startklar für die neue Saison. Vom Diemelsee über Willingen, zum Edersee oder Bad Arolsen ziehen sich Strecken für Tourenrad, E-Bike, Rennrad oder Mountainbike. Der Einstieg in das neue Radwegenetz des Diemelsees funktioniert besonders gut von der Willinger Tourist-Information aus. Die Genussradeltour W4 zum Diemelsee mit den Kids ist ein Familienausflug, der sicher alle begeistern wird. Die Willinger Radexperten empfehlen für Familien eMountainbikes.

