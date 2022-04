Demokratie „live erleben“

Stadtverwaltung sucht für Bigge und Olsberg Wahlhelfer für Landtagswahl

brilon-totallokal: Olsberg/Bigge: Ohne sie „geht’s nicht“ bei einer Wahl – obwohl sie eigentlich kaum im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen: Die Wahlhelferinnen und -helfer. Dabei sind sie es, die für einen reibungslosen und korrekten Ablauf der Wahl sorgen – und damit dafür, dass die Demokratie „funktioniert“. Nun sucht das Wahlamt der Stadt Olsberg Unterstützung für die Landtagswahl am 15. Mai 2022.

Damit die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben können, mit der sie über die künftige Zusammensetzung des NRW-Landtags entscheiden, sind in den Wahllokalen der Stadt Olsberg rund 200 Wahlhelferinnen und -helfer nötig. Das sei echtes Engagement für die Demokratie, meint Rebecca Arens vom Wahlamt der Stadt Olsberg: „Wahlen bieten den Bürgern die Möglichkeit, nicht nur ihr Wahlrecht aktiv auszuüben, sondern Demokratie auch „live“ zu erleben, indem sie sich als Wahlhelfer beteiligen.“ Insbesondere für die Wahllokale in den Ortsteilen Olsberg und Bigge werden noch Wahlhelferinnen und –helfer benötigt.

Der Wahltag steht ganz im Zeichen der Teamarbeit: Vor der Öffnung des Wahllokals stellen die Helfer morgens Wahlkabinen und -urnen auf, legen die Stimmzettel bereit und vereinbaren den Schichtdienst. Denn: „Kein Wahlhelfer muss den ganzen Tag im Wahllokal sitzen“, erklärt Rebecca Arens. Die Aufgaben rund um den Urnengang sind vielfältig. So prüfen Wahlhelfer die Wahlberechtigung der Bürgerinnen und Bürger, bevor sie ihnen die Stimmzettel aushändigen und die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis vermerken.

Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Stadtverwaltung Olsberg informiert die Ehrenamtlichen umfassend über ihre Aufgaben rund um den Urnengang. Außerdem gibt es eine kleine Anerkennung für das Engagement – das so genannte „Erfrischungsgeld“. Wichtig: „Wer sich als Wahlhelfer anmeldet, ist nicht verpflichtet, künftig bei jeder Wahl mitzuhelfen“, so Rebecca Arens. Wahlhelfer kann werden, wer selbst wahlberechtigt ist. Wünsche zum Einsatzort sowie Pläne für den gemeinsamen Einsatz mit Freunden und Bekannten in einem Wahllokal versucht das Wahlamt der Stadt Olsberg so weit wie möglich zu berücksichtigen.

Bürgermeister Wolfgang Fischer freut sich über ein solches bürgerschaftliches Engagement: „Mit ihrem Einsatz stellen Wahlhelferinnen und -helfer das sicher, wofür Menschen in vielen anderen Ländern der Erde oft unter Lebensgefahr auf die Straße gehen und demonstrieren – freie und demokratische Wahlen eben.“ Interessierte, die die Kommunalwahl in der Stadt Olsberg als Wahlhelfer unterstützen möchten, können mit dem Wahlamt telefonisch unter 02962/982-204 oder per e-Mail unter [email protected] Kontakt aufnehmen.

