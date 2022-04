Karsamstag: Kfz-Zulassungsstellen bleiben geschlossen

Eine vorherige Terminabsprache bleibt erforderlich

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Kfz-Zulassungsstellen in Arnsberg und Meschede bleiben am Karsamstag, 16. April, geschlossen. Die nächste Möglichkeit, Fahrzeuge nach vorheriger Terminanmeldung im Hochsauerlandkreis an-, ab- oder umzumelden, besteht wieder am Dienstag, 19. April, zu den gewohnten Öffnungszeiten.

Eine vorherige Terminabsprache bleibt erforderlich unabhängig der neuen Corona-Regeln.

Quelle: J. Uhl – Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon