Tai Chi für Einsteiger und Fortgeschrittene

Die bewusste Körperwahrnehmung kann helfen, Haltungsfehler zu korrigieren

brilon-totallokal: Brilon/Marsberg/Olsberg: Tai Chi ist eine ursprünglich fernöstliche Kampfkunst. Die fließenden harmonischen Bewegungsabläufe mit tiefer Bauchatmung wirken stressreduzierend und entspannungsfördernd.

Die bewusste Körperwahrnehmung kann helfen, Haltungsfehler zu korrigieren, Muskelverkrampfungen zu lösen und die Beweglichkeit zu erhöhen. Tai Chi ist leicht zu erlernen und kann von jedem geübt werden, der sich langsam bewegen kann. Sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene sind herzlich willkommen.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 26. April, und findet an acht Abenden von 18:15 bis 19:15 Uhr in Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

