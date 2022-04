„Ja, ich Parooka-ville“ – Bewerbung für Deutschlands einzige wahre Festivalhochzeit läuft

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Warstein: Die Warsteiner-Hochzeits-Formel: Man nehme ein heiratswilliges Pärchen, eine Hochzeit im Boho-Stil mit einem Star-DJ als Trauzeugen, 210.000 feierwütige Festivalbesucher und auf mehr als zehn Bühnen das Beste, was die elektronische Musikwelt zu bieten hat. Das Ergebnis? Die bundesweit einzige, rechtskräftige Festivalhochzeit in der verrücktesten Festivalstadt überhaupt: Parookaville.

Auch im Jahr 2022 lässt die Warsteiner Brauerei die Hochzeitsglocken auf Deutschlands größtem Electronic Music Festival läuten. Hochzeitspaare können sich noch bis zum 2. Mai unter https://www.warsteiner.de/wahre-gewinner/competition/parookaville-gewinnspiel bewerben und haben damit die Chance, in der Warsteiner Parooka Church vor den Altar zu treten. Welcher Star aus dem vielfältigen Line-Up des Festivals der Trauzeuge des glücklichen Pärchens wird, bleibt bis zur Bekanntgabe der Gewinner ein streng gehütetes Geheimnis.

„Wir feiern die unfassbare Resonanz auf unsere Festivalhochzeit“, sagt Nadja Gärtner, Leitung Culture Marketing bei Warsteiner und ergänzt: „Schon vor dem offiziellen Bewerbungsbeginn gab es zahlreiche Initiativ-Einsendungen von tollen Paaren aus ganz Deutschland.“ Auch Bernd Dicks, Co-Gründer und Geschäftsführer der Parookaville GmbH freut sich auf die Kult-Hochzeit: „Warsteiner nimmt den Spirit unserer „Madness-City“ seit Anbeginn perfekt auf und die Hochzeit ist jedes Jahr eines der Highlights für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir freuen uns daher auch dieses Jahr auf ganz viel Liebe in der Warsteiner Parooka Church – einzigartiger kann man in Deutschland kaum heiraten!“

Vom 22. bis 24. Juli entsteht am Flughafen Weeze wieder die fiktive Stadt voller Wahnsinn, Liebe und purer Glückseligkeit, die Musikbegeisterten neben der Warsteiner Parooka Church und Weltstar-DJs wie Afrojack, Felix Jaehn und Armin van Buuren eine Allround-Erlebniswelt mit Schwimmbad, Supermarkt, Postamt und Kirmes bietet. Im Rathaus von Parookaville – im Schatten der riesigen Statue von Gründervater Bill Parooka – erhalten die „Citizens“ außerdem ihren offiziellen Pass samt Einreisestempel. Angestoßen wird nicht nur auf dem Festivalgelände, sondern auch bei den Konsumenten Zuhause mit der eigens designten 0,5L-Editionsdose, die die Warsteiner Brauerei jährlich in Kooperation mit PENNY organisiert.

Seit mehr als 15 Jahren engagiert sich die Warsteiner Brauerei bereits im Bereich Festival-Sponsoring und ist neben Parookaville unter anderem Partner von Rock am Ring und Rock im Park, sowie des Time Warp Festivals in Mannheim und des Lollapalooza Festivals in Berlin. Zusätzlich ist Warsteiner Ausschankpartner von Clubs und Veranstaltungslocations in ganz Deutschland, wie zum Beispiel dem Bootshaus in Köln, dem Watergate in Berlin oder dem Uebel & Gefährlich in Hamburg. Als Sponsor und Ausschankpartner vieler weitere Events und Clubs ist die Warsteiner Brauerei starker Unterstützer des Musik- und Festivalbereichs.