GRÜNE auch im HSK drittstärkste Kraft

Das Ergebnis von 2017 wurde fast verdreifacht

brilon-totallokal: Meschede/HSK: Mit Jubel haben die Grünen im HSK um 18.00 Uhr am Sonntagabend die erste Hochrechnung aufgenommen. Sie feierten ihre Wahlparty im Hofcafé in Sundern, wo ihre Kandidatin Helle Sönnecken mit über 12% der Erststimmen das Ergebnis von 2017 fast verdreifacht hat. Auch in Brilon konnte sich Bastian Grunwald mit einem Stimmenzuwachs von über 7% über den größten Gewinn aller Partei freuen.

Sichtbare GRÜNE

„Wir GRÜNE sind im Hochsauerland eine feste Größe. Mit uns muss man rechnen und wir werden weiter daran arbeiten zum Wohle der Region diesen Erfolg auszubauen“, kommentiert Kreisverbandssprecherin Sandra Stein.

Tatsächlich konnten die Grünen in allen Städten des HSK deutlich zulegen. Umfragen zufolge maßen die Wähler*innen in NRW den Grünen die größte Kompetenz zu bei der Frage, wer die besten Antworten auf die Zukunft hat. Aber mit Annalena Baerbock und Robert Habeck haben sie mehr als deutlich bewiesen, dass sie auch Gegenwart und vor allem Krise können.

Spitzenkandidatin mit Zukunftsideen

Die Grüne Spitzenkandidatin Mona Neubaur war am 9. April an einer Wahlkampfveranstaltung in Eslohe dabei und hatte anschließend den Maschinen- und Apparatebauer Speckenheuer besucht.

„Mit Mona haben wir eine Frau, die Zukunftsideen und Pragmatismus gleichermaßen verkörpert“, sagt Co-Sprecher Stefan Slembrouck. Er ergänzt: „Ihr wie uns ist völlig klar, dass die Wirtschaft treibende Kraft im notwendigen Transformationsprozess werden muss!“

Auftrag angenommen

Mit den Themen Gesundheitsvorsorge und Mobilität, grüne Energieautonomie und klimastabiler Dauerwald wollen die Grünen im HSK die Zukunft des Kreises und Südwestfalens kräftig mitgestalten. Sandra Stein macht deutlich: „Das Wahlergebnis ist kein Dankeschön, es ist ein Auftrag und den wollen wir erfüllen!“

Bild: Es zeigt die GRÜNE Direktkandidatin Helle Sönnecken, Die Kreisverbandssprecherin Sandra Stein, den Kreisverbandssprecher Stefan Slembrouck und die Sprecherin des GRÜNEN Ortsverbandes Maria Tillmann.

