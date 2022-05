„Hanse-Radler Hans“ macht zum zweiten Mal Halt in Brilon

Seit Ende April ist Hans Potratz unterwegs und wird letztlich ca. 1.400 km zurücklegen

brilon-totallokal: Brilon: Wenn Hans Potratz (76 Jahre jung) aus Lübeck mit seinem Fahrrad in einer Hansestadt auftaucht, dann kann man erahnen, dass bald ein Internationaler Hansetag wieder stattfindet. So konnten in Vertretung vom Bürgermeister der 1. Beigeordnete Reinhold Huxoll, Ute Hachmann und Michael Kahrig den „Hanse-Radler“ auf dem Weg nach Neuss, denn dort findet der 42. Internationale Hansetag vom 26. bis 29. Mai 2022 statt, begrüßen.

Seit Ende April ist Hans Potratz unterwegs und wird letztlich ca. 1.400 km zurücklegen. Ausgehend von Lübeck hat Hans Potratz schon eine stattliche Strecke absolviert. Sein Weg führte ihn über Salzwedel, Magdeburg, Halle an der Saale, Mühlhausen, Fritzlar und Medebach nach Brilon, wo er für 2 Tage vom 15. bis 17. Mai verschnaufte und die Briloner Luft wieder genoss. Ein Empfang bei Freunden, bei Hansefreunden, so sagt es Hans Potratz. Ihm ist der persönliche Kontakt und das Kennenlernen von Hansestädten in der großen „Hansefamilie“ sehr wichtig.

Sich Zeit zu nehmen für Freunde, das zählt für ihn. Immer dabei, der Hansepass. Dort finden sich die städtischen Siegel als Nachweis, in welcher Stadt er auch wirklich als „Botschafter“ der Hanse war. Mit großer Freude nahm so der „Hanse-Radler“ auch das Siegel der Stadt Brilon in seinem Pass entgegen. Über Arnsberg plant er nun den weiteren Weg, bis er sich mit seinem Hamburger Freund am Wochenende in Neuss treffen wird, um sich auf den 42. Internationalen Hansetag vorzubereiten. Die Stadt Brilon wünscht weiterhin viel Kraft beim Radeln und eine gute Ankunft. Auf ein Wiedersehen in Neuss!

Bild: M. Kahrig, „Radler Hans“, Beigeordneter R. Huxoll und U. Hachmann auf der Rathaustreppe. Beigeordneter R. Huxoll stempelt im Beisein von U. Hachmann den Pass von „Hanseradler Hans“

Fotocredits: Stadt Brilon

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon