Neue barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet Brilon

Die Stadt Brilon hat sechs weitere Bushaltestellen barrierefrei umgebaut und zusätzlich mit neuen Buswartehallen versehen

brilon-totallokal: Brilon: Die Haltestellen Gartenstraße am Forstamt, Jugendherberge an der Hoppecker Straße, Bontkirchen am Dorfplatz, Linnemann in Messinghausen und Mester in Altenbüren an der Antfelder Straße wurden in den letzten Monaten vollständig umgerüstet.

Bei den Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit werden zunächst die Bordsteine als Busborde deutlich angehoben. Damit kann der Bus weitgehend höhengleich betreten bzw. verlassen werden. Das ist insbesondere für gehbehinderte Personen mit Rollstuhl oder Rollator eine deutliche Erleichterung. Daneben werden für Blinde und sehbehinderte Personen taktile Bodenindikatoren eingesetzt. Die Leitsysteme werden in der Farbe Weiß gefertigt, um einen möglichst hohen Kontrast zum umliegenden Belag zu erzielen. Durch Noppenplatten für Aufmerksamkeitsfelder und Rippenplatten zum Anlegen von Begleitstreifen wird die Orientierung im öffentlichen Verkehrsraum verbessert.

Einen weiteren Baustein bildet der Ersatz der alten dunklen Fachwerkwartehallen durch neue transparente Haltestellen aus Stahl, Aluminium und Glas. Durch die Pfetten- und Sparrenkonstruktion erinnert diese Fahrgastunterstände an Fachwerkkonstruktionen. Mit Sitzgelegenheiten, welche mit Armbügeln als Aufstehhilfen ausgerüstet sind, und einer Fahrplanauskunft verbessern sie die Wartebereiche deutlich.

Bei den Maßnahmen handelt es sich um die Umsetzung des Förderprogramms der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) 2018-2023. Ziel ist die Optimierung von Bushaltestellen mit dem Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen und der Erneuerung von Buswartehallen. Seit 2018 wurden in Brilon 24 Bushaltestellen mit neuen barrierefreien Zustiegen oder Wartehallen bzw. barrierefrei mit neuen Buswartehallen umgebaut. Die Stadt Brilon investierte dafür bisher insgesamt 1.081.000 €. Rund 856.000 € Fördermittel wurden durch den NWL bewilligt. Für die Jahre 2022 und 2023 ist der Umbau von 26 weiteren Haltestellen geplant. Dabei sollen weitere 1.465.000 € investiert werden. 1.259.000 € Fördermittel werden für die neuen Maßnahmen erwartet.

Mit diesem umfangreichen Maßnahmenpaket und der Umrüstung von 50 Haltestellen für über 2,55 Mio. € unterstützt die Stadt Brilon die Stärkung des ÖPNV und leistet dabei einen weiteren Beitrag zur Mobilitätswende. Die Gesamtfördersumme beträgt dabei rund 2,11 Mio. €.

