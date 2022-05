Digitale Infoveranstaltung zum Thema Brennpunkte im Vereinsrecht mit dem Schwerpunkt Daten, Bilder, Internet

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Am kommenden Mittwoch den 25.5. bietet der KreisSportBund HSK eine digitale Infoveranstaltung zum Thema Brennpunkte im Vereinsrecht mit dem Schwerpunkt Daten, Bilder, Internet an. Bei der Veröffentlichung von Ergebnislisten, der Verteilung einer Telefonliste oder der Nutzung von Bildern auf Homepage oder socialmedia Kanälen, Vereinsverantwortliche sollten mit den Grundregeln des Datenschutzes vereinsintern wie auch beim Vereinsauftritt im Internet und sozialen Netzwerken vertraut sein. Anhand konkreter Beispiele werden zahlreiche Tipps für die Umsetzung in der Praxis gegeben, Haftungsfragen für Vereinsverantwortliche werden ebenfalls thematisiert.

Das online-Seminar findet von 18.00-20.00 per Video-Konferenz statt, Referent ist Dieter Ostertag, Justiziar beim FLVW und VIBSS-Berater des Landessportbundes NRW. Die Teilnahmegebühren betragen 20,-€.

Informationen und Anmeldung in der Geschäftsstelle des KSB, Michael Kaiser, [email protected], 02904 9763252

