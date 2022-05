Dirk Wiese MdB zur Neuauflage des Sportstättenprogramms

Dass es bei vielen unserer Sportstätten einen großen Sanierungsbedarf gibt, ist unbestritten

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: „Dass es bei vielen unserer Sportplätze, Sporthallen und Schwimmbäder einen großen Sanierungsbedarf gibt, ist unbestritten. Um Menschen aller Altersklassen die Sportausübung auch künftig zu ermöglichen, ist es zwingend nötig, kräftig in die Sportstätteninfrastruktur zu investieren. Ich freue mich sehr über die Neuauflage des Programms ,Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur‘. Durch die neuen Mittel können zahlreiche weitere Sanierungsprojekte in den Bundesländern realisiert werden“, erklärt der heimische Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese.

Weiter schließt sich Wiese den Ausführungen des zuständigen Haushaltsberichterstatters, Uwe Schmidt an: „Das Sportstättenprogramm ist eine Erfolgsgeschichte in ganz Deutschland. Mit dem Beschluss in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2022 Mittel in Höhe von 476 Millionen Euro für neue Projekte bereitzustellen, gehen wir diesen Weg konsequent weiter und sorgen so für Sicherheit im Wandel. Künftig sollen die Fördervoraussetzungen um Aspekte des Klimaschutzes und der Anpassung an das veränderte Klima ergänzt werden. Klimaneutral sanierte Einrichtungen stoßen weniger Emissionen aus und tragen so zur Erreichung der Klimaschutzziele bei. Mit dem Investitionspakt Sportstätten stellen wir weitere 110 Millionen Euro für baulich gut ausgestattete und barrierefreie Sportstätten bereit. Die Koalition bekennt sich mit den umfangreichen Investitionen in die Sportstätten, zu der wichtigen Aufgabe, den diese tagtäglich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Integration leisten.“

Dirk Wiese ergänzt: “ Mit dem Neustart-Programm wollen wir jetzt wieder mehr Menschen für Bewegung und die gemeinschaftliche Freude am Sport zurückgewinnen. Die Mittel, die der Haushaltsausschuss nach Vorlage eines Konzepts freigibt, sollen zielgerichtet und wirksam im Sport ankommen und dabei die gesamte Vielfalt unserer Sport- und Vereinslandschaft unterstützen. Wir wollen, dass das Neustart-Programm bundesweit wahrgenommen wird, Menschen für den Sport begeistert und so für einen echten Aufbruch für mehr Bewegung und den Sport in Deutschland sorgen kann. Damit wird die Neuauflage des Sportstättenprogramms auch zu einer großen Chance für die Sportstätten im Sauerland.“

