Dritte Niederlage der Saison im ersten Heimspiel

Brilon Lumberjacks verlieren zu Hause 0 : 60 gegen Minden Wolves

brilon-totallokal: Brilon: Stadionsprecher Ansgar Hilbich brachte es im letzten Viertel auf den Punkt: „Das hier ist eine Demonstration. Der Gegner ist übermächtig. Is‘ so.“ Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Die Brilon Lumberjacks haben am Sonntag (22. Mai) ihr erstes Heimspiel dieser Saison gegen die Minden Wolves mit 0 : 60 verloren.

Die Gäste aus dem äußersten Norden Nordrhein-Westfalens kamen als großer Favorit ins Sauerland. In den vergangenen Jahren haben sie ihre jeweiligen Ligen dominiert und so sind sie auch in die Saison 2022 gestartet. Dagegen waren die Brilon Lumberjacks personell geschwächt und traten mit einem deutlich kleineren Kader an als die Minden Wolves.

Der Leistungsunterschied war von Anfang an deutlich. Egal ob mit Pässen, Laufspielzügen oder als Punt Return, die Gäste aus Minden brachten aus den unterschiedlichsten Spielsituationen den Ball zum Touchdown in die Briloner Endzone. Zum Ende des ersten Viertels führten sie 0 : 21, zur Halbzeit 0 : 36. Während ihnen zwischenzeitlich auch Fieldgoals gelangen, scheiterten die Brilon Lumberjacks im zweiten Quarter mit einem Fieldgoal-Versuch, der von den Gästen geblockt wurde. Nach 0 : 57 zum Ende des dritten Quarters ließen die Brilon Lumberjacks im letzten Viertel immerhin nur noch ein Fieldgoal zum Endstand von 0 : 60 zu.

„Positiv anzumerken ist, dass unser Team immer gekämpft hat“, betont Chris Nehls, Headcoach der Brilon Lumberjacks. Bei sommerlichen Temperaturen verlangte der starke Gegner aus Minden seinem Team alles ab. Lukas Kolm gelangen in der für ihn ungewohnten Rolle des Quarterbacks einige gute Pässe. Außerdem sorgte er selbst mit Läufen für Raumgewinne. Am Ende reichte aller Einsatz nicht. Bei den Gastgebern aus Brilon stand die 0 – leider bei den selbst erzielten Punkten.

Für die Zuschauer war das erste Heimspiel dieser Saison im neuen Rembe Sportpark an der Jakobuslinde trotzdem ein Erlebnis. Neben Football zum Ausprobieren gab es im Rahmenprogramm Auftritte der „Dynamic Dance Academy“ aus Brilon und der „Little Axes“, der kleinsten Cheerleader der Lumberjacks. Die Mannschaft schaut nun nach vorn: Schon am nächsten Sonntag (29. Mai) ist sie zu Gast bei den Hamm Aces. Dort soll endlich der erste Sieg der Saison gelingen. Und zum nächsten Heimspiel am Sonntag, dem 12. Juni, werden die Lippstadt Eagles in Brilon erwartet.

Bild: Eine typische Spielszene: Die Minden Wolves im Ballbesitz auf dem Weg in Richtung Briloner Endzone, die Defense der Lumberjacks versucht sie zu stoppen. Das Ergebnis von 0 : 60 macht deutlich, dass dies den Brilonern am Sonntag nicht oft gelang.

Fotocredits: Mario Polzer

Quelle: Mario Polzer – AFC Brilon Lumberjacks

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon