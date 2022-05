Informationen für Eigentümer werden online bereitgestellt

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Der Fachdienst IT/GeoService des Hochsauerlandkreises hat die Grundsteuerreform zum Anlass genommen und eine Internetseite mit einer Sammlung verschiedenster externer Kartenanwendungen und Geodatenportalen erstellt.

Geodaten sind in der heutigen Zeit unabdingbar und bilden eine Grundlage für viele Fragestellungen. Neben dem Geodatenportal des Hochsauerlandkreises, mit den zahlreichen eigenen Kartendiensten, bieten auch externe Stellen Geodaten und Kartenanwendungen an. Themen wie Energie und die Grundsteuerreform der Finanzverwaltung sind nur zwei von vielen interessanten Themen, die ganz aktuell eine Vielzahl an Bürgerinnen und Bürgern betreffen.

Das kürzlich veröffentlichte Grundsteuerportal des Landes stellt alle Informationen bereit, die für die Grundsteuerreform benötigt werden. Dieses Grundsteuerportal, sowie weitere externe Geoportale und Kartendienste, sind nun über die neu erstellte Internetseite einfach zu finden:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/geoservice-statistik/externe-kartenanwendungen

