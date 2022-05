Nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder Bike Festival

Die 23. Auflage des MTB Klassikers lockt 35.000 Besucher in die Region

brilon-totallokal: Willingen: Nach zwei Jahren ist Willingen wieder das Mekka der Mountainbike-Szene! Die Freude über das lange Zeit vermisste Bike Festival war Fahrern, Zuschauern und Veranstaltern deutlich anzusehen. Bei überwiegend sonnigem Wetter und einer bunten Palette an Sport und Unterhaltung war die Stimmung bestens. Rund 35.000 Besucher zog es ins Upland.

Jahr für Jahr rückt das Bike Festival, als eines der größten Europas, Willingen und seine Radsportangebote in den Blickpunkt der sportlichen Öffentlichkeit. Direkt nach dem Skisprung Weltcup ist es der größte mediale Reichweitenbringer und ein wichtiger Träger von Bekanntheit und sportlichem Image. Zwei Jahre lang hatte die Urlaubsdestination dies vermissen müssen.

Umso größer ist die Freude, dies wieder erleben und die Plattform nutzen zu dürfen. „In Zusammenarbeit mit dem Bike Magazin haben wir alles daran gesetzt, das Festival wieder aufleben zu lassen. Veranstaltungen wie diese passen genau ins neue Marketingkonzept und prägen ganz entscheidend das Bild Willingens“, betont Thomas Trachte. Der Bürgermeister hebt zudem das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer hervor. „Ohne die könnten wir so eine Veranstaltung gar nicht stemmen. Die Bereitschaft, als Streckenposten dabei zu sein, war in diesem Jahr so hoch wie selten zuvor.“

Für Tourismusdirektor Norbert Lopatta ist das Bike Festival ein Debüt. Kurz nach Amtsantritt im Januar 2020 begann die Pandemie. „Willingen war fast ausgebucht. Ich freue mich, dass nun alle Veranstaltungen wieder stattfinden und wir unseren Gästen wieder all das bieten können, was sie von Willingen gewohnt sind.“ Das Thema

Mountainbike sei ein besonders wichtiges. Die Region stehe wie kaum eine andere für eine hohe Dichte an attraktiven Mountainbike-Angeboten. „Veranstaltungen wie das Bike Festival machen Willingen und die gesamte Region bekannt. Da wird sich in Zukunft mit den Green Trails noch viel tun.“

Ein Novum war das Kids Race am Sonntag. „Das zeigt deutlich den familiären Charakter der Mountainbike-Gemeinde und passt sehr gut zum Bikepark Willingen mit seinen Familienangeboten“, ist sich Jörg Wilke, Geschäftsführer der Ettelsberg Seilbahn, sicher. Zusammen mit dem Bikepark hatte die Seilbahn bereits Wochen im Vorfeld die große Expo Area und die durch den Bikepark führenden Trails vorbereitet.

Fotocredits: Bike Festival 2022 Ettelsberg Liftgesellschaft / Sasha Pfannstiel

