Carl-Julius Cronenberg: „Europa jeden Tag aufs Neue stärken.“

Carl-Julius Cronenberg besuchte das Private Gymnasium der Benediktiner in Meschede

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Zum „EU-Projekttag an Schulen“ hat der FDP-Bundestagsabgeordnete Carl-Julius Cronenberg das Private Gymnasium der Benediktiner in Meschede besucht und dort einen Einblick erhalten, welche Rolle die Europäische Union bei den Schülerinnen und Schülern spielt. „Europäische Beziehungen sind in den vergangenen Jahren für Kinder und Jugendliche immer greifbarer geworden. Das freut mich sehr und zeigt, wie wichtig diese Aktionstage sind“, erklärt Cronenberg.

Cronenberg sprach zunächst über die Kernanliegen der EU, ehe er sich den zahlreichen Fragen stellte. „Das Interesse des Kurses hat mir sehr imponiert. Viele Schülerinnen und Schüler wissen, dass viele Herausforderungen der heutigen Zeit nur dann bewältigt werden können, wenn wir Europa jeden Tag aufs Neue stärken. Auch unsere demokratischen Werte können wir nur dann erhalten, wenn wir uns Angriffen auf die Freiheit gemeinsam und entschlossen entgegenstellen“, so Cronenberg.

„Ziel des Projekttages ist es, Schülerinnen und Schüler für die Zusammenhänge in der Politik zwischen Düsseldorf, Berlin und Brüssel sensibilisiert werden und Lust auf eine europäische Zukunft zu machen. Insofern habe ich mich sehr über den guten Austausch gefreut“, bilanziert der FDP-Bundestagsabgeordnete.

Hintergrund-Info: Der EU-Projekttag geht auf eine Initiative der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2007 zurück und wird seitdem jährlich und bundesweit ausgerufen. Jedes Jahr gehen Politikerinnen und Politiker in die Schulen und diskutieren mit jungen Menschen über Europa. 2022 fand der Projekttag rund um den 23. Mai statt.

Quelle: Carl-Julius Cronenberg

