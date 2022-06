Neuauflage des Workshops für moderne Musikproduktion

brilon-totallokal: Bad Fredeburg: Wie produziere ich in einer Woche meinen eigenen Song? Diese Frage wird im „Electronic composition Workshop 2.0“, der vom 25.07 – 29.07.2022 in Bad Fredeburg stattfindet, beantwortet. Die beiden erfahrenen Musikproduzenten Leon Sieland und Leon Laguna de la Vera kreieren mit den Teilnehmenden in einer Woche einen eigenen Song, der hinterher auf den gängigen Streaming Plattformen veröffentlicht werden kann. Musikalische Vorkenntnisse sind keine Voraussetzung für die Teilnahme am Workshop.

Der Workshop fand das erste Mal 2020 in Bad Fredeburg statt. Damals kamen unter starken Corona Beschränkungen 15 musikbegeisterte Teilnehmer zusammen und produzierten in einer Woche ihren eigenen Song. Die Abschlussveranstaltung wurde per Livestream und übers Radio gestreamt. Die Ergebnisse gibt es zum nachhören auf der Projektwebseite (https://electronic-composition-workshop.de/ergebnisse/).

Die beiden Dozenten Leon Sieland und Leon Laguna de la Vera sind beide Mitglieder mehrerer Musikgruppen. Ihre Referenzen reichen von Porsche, als Kunde ihrer Audioagentur „Boikstar“, über Auftritte im Fernsehgarten und bei der ProSieben Show „Famemaker“, bei der sie 2020 zusammen mit der Leadsängerin Karo „Cage“ Gärtner den 2. Platz belegten.

Anmeldungen sind bis zum 15.07.2022 möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Vollpension im Musikbildungszentrum Südwestfalen (Johannes-Hummel-Weg 1, 57392 Schmallenberg) für 5 Tage 202,55€. Der Link zur Anmeldung befindet sich der Webseite des Musikbildungszentrums www.mbz-suedwestfalen.de. Das Projekt wird vom „zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis“ unterstützt.

Der Förderverein Musikbildungszentrum Südwestfalen e.V. Das Musikbildungszentrum Südwestfalen soll Themen und Aufgaben der Region, die den Bereich musisch- pädagogischer Tätigkeit betreffen, aufnehmen und in nachhaltige pädagogische Angebote umsetzen. Das betrifft junge wie alte Menschen, Chor- wie Orchesterarbeit, Integration wie Inklusion, Hip-Hop und elektronische- wie auch klassische Musik. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist ein Förderverein notwendig. Er stellt finanzielle Ressourcen für anspruchsvolle und nachhaltige Projektarbeit bereit, er bietet breiten gesellschaftlichen Rückhalt und er sorgt dafür, dass die Interessen der fünf Kreise und der Vereine und Organisationen im Angebot des MBZ berücksichtigt werden.

Bild: Teilnehmende des Electronic composition Workshops 2020

Fotocredits: Förderverein Musikbildungszentrum Südwestfalen

Quelle: Förderverein Musikbildungszentrum Südwestfalen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon