Viele Sprachen – ein Geist

Gemeinsam den Segen Gottes spüren

brilon-totallokal: Brilon: Zu einem Internationalen Gottesdienst am Pfingstmontag lädt die evangelische Kirchengemeinde um 11.00 Uhr in die Stadtkirche ein. In vielen Sprachen wird der Gottesdienst miteinander gefeiert.

Ob Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Farsi, Polnisch, Suaheli oder, oder, oder…. In Brilon leben Menschen, die viele verschiedene Sprachen sprechen. Diese Vielfalt der Sprachen zu hören, miteinander Gottes Segen spüren und sich vom Heiligen Geist bewegen zu lassen und so die Pfingstgeschichte als eigene Erfahrung erleben ist der Wunsch der Vorbereitenden um Pfarrer Rainer Müller, Elisabeth Patzsch, Flüchtlingsbeauftragte des Kirchenkreises Soest – Arnsberg und Irene Matimbwi, Beauftragte für Weltmission und Ökumene im Kirchenkreis.

Miteinander Lieder singen, Hoffnungs- und Segenstexte in verschiedenen Sprachen hören, sich den Segen Gottes zusprechen lassen, sich gegenseitig wahrnehmen und miteinander beten und sich bewegen. „Jeder bringt seine Sprache und damit seine Erfahrungen mit, aber Gottes pfingstlicher Geist verbindet uns zu einer Gemeinschaft der Gesegneten, die auf Gottes Frieden hoffen.“ So Pfarrer Müller. Das stärkt auch und motiviert, sich in die gegenwärtigen Krisenzeiten konstruktiv einzubringen, ist sich das Team sicher.

Der Gottesdienst beginnt um 11.00 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch auf dem Platz zwischen Kirche und Gemeindezentrum. Die Köchelnden Kerle haben dazu stärkenden Häppchen und Getränken vorbereitet.

Fotocredits: @ Christoph Kloke

Quelle: Ev. Kirchengemeinde Brilon

