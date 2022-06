Veranstaltungen der Agentur für Arbeit Meschede-Soest

Online-Veranstaltung: Studium zum/zur Kriminalkommissar/in beim Bundeskriminalamt – ein Beruf, viele Möglichkeiten

Sie interessieren sich für die Polizei und haben sich schon immer gefragt, was das Bundeskriminalamt (BKA) eigentlich macht und wie man dort einsteigen kann? Die Veranstaltung am Dienstag, 14. Juni 2022 ab 16 Uhr bietet eine Einführung in die Aufgaben des BKA und informiert über die dortigen Einstiegs- und Verwendungsmöglichkeiten sowie das Auswahlverfahren. Vorherige Anmeldung beim BiZ in HAMM per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 02381 9101001 erforderlich.

Telefonsprechstunde „Ausbildung im Justizvollzug NRW“

Die Justizvollzugsschule Wuppertal informiert über Ausbildungsberufe, Einstellungsvoraussetzungen und das Bewerbungsverfahren. Die Veranstaltung findet als Telefonsprechstunde statt. Dafür ist der Referent am Mittwoch, 15. Juni, zwischen 10 und 14 Uhr unter der Telefonnummer 0202 94572020 erreichbar.

Vorstellung des Online-Tools NewPlan

Sie planen gerade Ihren beruflichen Wiedereinstieg, sind auf der Suche nach neuen beruflichen Perspektiven oder möchten sich im Job weiterentwickeln?

Dann kann Ihnen NEW PLAN, das Online-Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit, bei der beruflichen Orientierung und der Suche nach einer passenden Weiterbildung helfen. Am Mittwoch, 15. Juni von 15 bis 16 Uhr wird das Tool in einer Online-Veranstaltung vorgestellt. Eine Anmeldung ist bei der Agentur für Arbeit in HAMM erforderlich – unter [email protected] oder 02381 9101001.

Alle Veranstaltungen der Region sind auch nochmal auf www.arbeitsagentur.de/veranstaltungenen zu finden.

