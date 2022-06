242 „Kraxler“ wollen die Schanze hoch

Der Warsteiner Mühlenkopf Kraxler geht in die 4. Runde

brilon-totallokal: Willingen: Am Sonntag, den 12. Juni ist es soweit: Die Warsteiner Brauerei lädt gemeinsam mit dem Ski-Club Willingen e.V. zur vierten Ausgabe des Warsteiner Mühlenkopf Kraxlers ein. Für alle Sportbegeisterten bedeutet das, die größte Großschanze der Welt von unten zu erklimmen. „Unser Kraxler bietet bereits zum vierten Mal ein Spektakel für Teilnehmende und Zuschauer gleichermaßen“, freut sich Marcus Bunse, Manager Sport & Event der Warsteiner Brauerei, und fügt hinzu: „Wichtig ist für uns, dass der Kraxler eine Veranstaltung für alle ist. Egal ob Frau oder Mann, jung oder alt – hier hat jeder die Chance den Pokal nach Hause zu bringen.“

An der Mühlenkopfschanze sind bei 156 Höhenmeter und 38 Grad Steigung auf einer Parcourslänge von insgesamt 400 Metern vor allem Ausdauer und Willensstärke gefragt – zur Erfrischung zwischendurch werden die Teilnehmenden und Besucher mit einem kalten Warsteiner Alkoholfrei 0,0 % versorgt, dem isotonischen Durstlöscher nach dem Sport.

Eine Besonderheit dieses Jahr ist der vom Ski-Club Willingen e.V. organisierte YOUTH Kraxler, bei dem Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren in Staffeln teilnehmen können. Auch Zuschauern ist einiges geboten, während die „Kraxler“ sich von Auslauf bis Adlerhorst die Schanze hochkämpfen. Sie können sich auf Bierkistenstapeln, Live-Musik der Schützenblaskapelle Willingen (ab 11 Uhr) und ein buntes Rahmenprogramm freuen. Mit verschiedenen Bieren der Warsteiner Brauerei und einem Grillstand mit Fleisch einer lokalen Metzgerei ist für ihr leibliches Wohl gesorgt.

Der Zeitplan des 4. Warsteiner Mühlenkopf Kraxler:

10:30 – 11:45 Uhr: Registrierung der Teilnehmenden

12:00 – 12:30 Uhr: YOUTH Kraxler

12:30 – 13: 00 Uhr: Staffellauf

13:00 – 14:30 Uhr: Einzellauf

15:15 Uhr: Siegerehrung mit anschließendem Ausklang

Mehr Informationen finden Sie unter www.warsteiner.de/muehlenkopf-kraxler.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Bild: Auch letztes Jahr ging es für die Teilnehmenden von Auslauf bis Adlerhorst beim Warsteiner Mühlenkopf Kraxler die Schanze hoch.

Fotocredits: Warsteiner

Quelle: Warsteiner

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon