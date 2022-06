Ostwig feiert Schützenfest

Schützenfest in Ostwig von Samstag 10.06.2022 bis Montag 13.06.2022

brilon-totallokal: Ostwig: Die St. Antonius-Schützenbruderschaft feiert ihr Schützenfest von Samstag bis Montag unter der Regentschaft ihres Königspaares Maximilian Rath und Stella-Marie Liese sowie der Vizeregenten Justus Rose und Leonie Bracht.

Bereits am Freitagnachmittag wird das Ostwiger Wahrzeichen, der alte Schornstein auf dem Steinberg, wie gewohnt mit einer neuen Fahne geschmückt. Am Abend wird dann traditionell in der Kapelle auf der Alfert eine Messe gefeiert.

Das eigentliche Fest beginnt am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr mit der Festansage durch den Spielmannszug aus Suttrop. Wenig später versammeln sich die Schützen zu ihrem ersten Festzug, der Zug I an der Kirche, Zug II in der Schützenhalle. Um 17:30 Uhr beginnt das Festhochamt in der Ostwiger Pfarrkirche. Anschließend marschieren die Schützen zur Schützenhalle, wo am Abend um 21:00 Uhr zu Ehren des Königs der Große Zapfenstreich gespielt wird.

Der Sonntag beginnt um 09.30 Uhr mit dem Antreten aller Schützenbrüder an der Kirche zur Totenehrung und Kranzniederlegung am Mahnmal. Der Vorstand bittet alle Ostwiger, am Sonntagmorgen möglichst zahlreich zur Kirche zu kommen, um dem ernsten und feierlichen Anlass einen würdigen Rahmen zu geben. Anschließend wird zur Schützenhalle marschiert, wo zunächst die Jubilare für ihre langjährige Treue zur Bruderschaft geehrt werden. Beim anschließenden Frühschoppen sind wieder ganz besonders die Damen des Dorfes eingeladen, denn auch in diesem Jahr wird wieder ein Gewinnspiel mit interessanten Preisen angeboten. Sie tippen dann – und das geht nur am Sonntagmorgen – wie viele Schüsse zur Erringung der Königswürde notwendig sind. Traditionell marschiert der Hauptfestzug am Sonntagnachmittag an der Freitreppe des Hauses Ostwig vorbei, wo die Schützen von den Jubilaren und den Schützenbrüdern ab 65 Jahren begrüßt werden. Nach dem Festzug laden die Musikkapellen zu einem Gemeinschaftskonzert in der Schützenhalle ein.

Ihre neuen Majestäten ermitteln die Ostwiger am Montagmorgen ab 10:15 Uhr. Dann endet auch die coronabedingt dreijährige Regentschaft von König und Vizekönig Vorher stärken sich die Schützen beim gemeinsamen Frühstück im Antoniuskeller.

Für die Festmusik ist die Musikkapelle „Die Caller“ unter der Leitung von Frank Henke zuständig. Unterstützt werden sie durch den Spielmannszug Suttrop unter der Leitung von Christian Koch. Für den Sonntagnachmittag wurden zusätzlich zwei Kapellen verpflichtet, die Valmetaler Musikanten unter der Leitung von Sebastian Klauke und das Jugendorchester Olsberg unter der Leitung von Maximilian Bertels.

Die Antoniusschützen freuen sich auf möglichst viele Besucher, hoffen auf schönes Wetter und wünschen allen Gästen viel Spaß und gute Stimmung.

