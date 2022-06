Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG zufrieden mit Bilanz 2021

Letzte Vertreterversammlung der regionalen Genossenschaftsbank

brilon-totallokal: Brilon. Büren. Salzkotten: Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten blickt auf ein betriebswirtschaftlich gutes Jahr 2021 zurück. Die wichtigsten Kennzahlen, die diese positive Entwicklung zeigen, wurden auf der diesjährigen Vertreterversammlung am 09.06.2022 bekannt gegeben. Das genossenschaftliche Geschäftsmodell, geprägt von langfristiger Partnerschaft im Kundengeschäft, hat im Berichtsjahr zu einem Wachstum der Kundenforderungen und Kundeneinlagen geführt. Getragen durch diese Zuwächse (Kundenforderungen + 9,1 % und Kundeneinlagen + 4,6 %) erhöhte sich die Bilanzsumme der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten um EUR 102,0 Mio. (5,3 %) auf EUR 2.040,3 Mio.

Regionaler Partner für Vereine und Institutionen

Als eine der größten Genossenschaftsbanken in der Region setzt die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten einen Schwerpunkt auf die Förderung sozialer Projekte vor Ort. Sie verwendete im Jahr 2021 223.919 Euro zur Förderung sozialer und kultureller Projekte im Geschäftsgebiet. Dabei unterstützt sie aktiv Vereine und Institutionen und übernimmt damit Verantwortung in der Region. Darunter fallen beispielsweise auch 70.000 Euro für nachhaltige Projekte in der Region, denn Nachhaltigkeit voranzutreiben gehört seit jeher zum genossenschaftlichen Selbstverständnis der Volksbank.

Digitales Serviceangebot ausgeweitet

Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten stellt sich kontinuierlich den Herausforderungen ihrer Zeit. Das digitale Serviceangebot wird – auch aufgrund der durch die Corona-Pandemie veränderten Kundenanforderungen – stetig ausgeweitet. Im Rahmen der strategischen Ausrichtung konnten neue Geschäftsfelder etabliert und digitale Beratungsansätze entwickelt werden. Mit der Generationenberatung, die sich mit der Planung des Vermögens im Alter befasst, hat die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eine neue ganzheitliche Beratung eingeführt, die digitale Ansätze mit persönlicher Beratung verknüpft. Der VR-DigitalCheck und der VR-CyberGuard setzen den Fokus auf die digitalen Herausforderungen der Unternehmer: Wie digital ist mein Unternehmen und wie gut ist es gegen Cyberangriffe geschützt? Diese Themen haben in den letzten Jahren vor allem im Firmenkundengeschäft immer mehr an Relevanz gewonnen.

Gemeinsam wachsen in einer starken Region

Bei den außerordentlichen Vertreterversammlungen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG und der VerbundVolksbank OWL eG Ende 2021 haben die Vertreterinnen und Vertreter beider

Banken mit einem überwältigenden Votum von jeweils 100 % für die gemeinsame Zukunft als VerbundVolksbank OWL eG gestimmt. Im Rahmen der letzten Vertreterversammlung als Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten haben Karl-Udo Lütteken und Thorsten Wolff als Vorstände einen Rückblick und Ausblick gegeben sowie Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitern für das jahrelange Vertrauen gedankt.

Ab August mit „Volksbank Brilon“ und „Volksbank Büren-Salzkotten“ vor Ort

Nach der Fusion ist die VerbundVolksbank OWL für ihre Mitglieder und Kunden mit sieben Zweigniederlassungen in Ostwestfalen-Lippe und im Altkreis Brilon vor Ort. Dazu gehören die Volksbank Brilon, die Volksbank Büren-Salzkotten, die Volksbank Paderborn, die Volksbank Höxter, die Volksbank Detmold, die Volksbank Minden und der Bankverein Werther. Durch den Zusammenschluss erreicht die gemeinsame Bank eine Bilanzsumme von rund neun Milliarden Euro. Als größte Regionalbank im Wirtschaftsraum OWL und im angrenzenden Altkreis Brilon betreut sie dann 300.000 Kunden, von denen 162.600 zugleich Mitglied sind, und beschäftigt als attraktiver Arbeitgeber in der Region mehr als 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die technische Fusion (Zusammenführung der IT-Systeme beider Banken) wird im September 2022 erfolgen.

Bild: Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG und der VerbundVolksbank OWL eG feiern den Zusammenschluss und freuen sich auf eine gemeinsame Zukunft: Karl-Udo Lütteken, Rainer Radine, Ansgar Käter, Edeltraud Sander, Peter Gödde, Thorsten Wolff (v. l. n. r.)

