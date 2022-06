Brilon Lumberjacks gehen sieglos in die Sommerpause

Lippstadt Eagles nehmen 0 : 41-Sieg mit aus dem Sauerland

brilon-totallokal: Brilon: Es war die fünfte Niederlage im fünften Spiel dieser Saison – und wieder eine deutliche. Die Brilon Lumberjacks hatten zu Hause im Rembe Sportpark an der Jakobuslinde keine Chance gegen die Lippstadt Eagles. Die Gäste siegten verdient mit 0 : 41. Positiv aus Sicht der Briloner ist lediglich anzumerken, dass es in der zweiten Halbzeit in der Verteidigung deutlich besser lief als in der ersten. Somit verabschieden sich die American Footballer aus dem Sauerland sieglos in die Sommerpause der Verbandsliga Ost.

In den ersten beiden Vierteln waren die Gastgeber nervös, machten Fehler, verloren zu oft den Ball und eröffneten den Lippstadt Eagles damit Chancen. Auf der anderen Seite waren die Gäste konzentriert, Lauf- und Passspiel im Angriff funktionierten gut. Zum Ende des ersten Viertels stand es 0 : 13, zur Halbzeit 0 : 34. Doch auch die Lippstädter zeigten kleine Schwächen. Nicht nach jedem ihrer Touchdowns gelang ihnen ein Extrapunkt und ein zusätzlicher Fieldgoal-Versuch verfehlte das Tor. Sonst hätten sie zur Halbzeitpause noch deutlicher führen können.

In der Pause fanden Brilons Headcoach Chris Nehls und seine Kollegen Sascha Heitfeld (Offense) und Franz Adebar (Defense) motivierende Worte. Doch da war die Spannung schon raus aus der Begegnung. Immerhin: In der zweiten Halbzeit ließen die Lumberjacks nur noch einen Touchdown der Lippstadt Eagles mit Extrapunkt zu. Und die Offense erspielte zumindest einen Fieldgoal-Versuch. Der scheiterte zwar, brachte die Lumberjacks aber so nah an zählbare Punkte wie im ganzen Spiel nicht. Das zeigt den positiven Trend im Spielverlauf, ändert aber nichts an der deutlichen Niederlage.

Während der Sommerpause gilt es für die Coaches nun herauszufinden, was das Team in der zweiten Saisonhälfte besser machen kann als in der ersten. Dafür haben sie erst einmal etwas Zeit: Das nächste Spiel steht am 6. August auf dem Programm. Dann möchten die Lumberjacks Revanche nehmen für die 0 : 3-Niederlage gegen die Recklinghausen Chargers im Frühjahr.

Bild: Brilons Running Back Waldemar Bechthold (Bildmitte, in grün) gelangen einige Meter Raumgewinn im Angriff der Lumberjacks. Wie hier wurde er aber oft von der Defense der Lippstadt Eagles gestoppt.

Fotocredits: Mario Polzer

Quelle: Mario Polzer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon