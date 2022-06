Ilka Robke verstärkt das Rothaarsteig-Team und kümmert sich um die Qualitätsbetriebe von A bis Z

Gelernte Hotelfachfrau zieht nach sechs Monaten ein positives Fazit / Zertifizierungs-Prozesse stehen im Mittelpunkt

brilon-totallokal: Rothaarsteigverein: Wer sich „Qualitätsbetrieb Rothaarsteig“ nennen möchte, muss einige Kriterien erfüllen. Gleich 10 Qualitäts-Garantien stehen auf der Agenda. Vom Hol- und Bringservice über eine kompetente Tourenberatung, Gepäcktransfer, die Bereitstellung von Info-Material bis hin zu Kriterien im Bereich Umwelt- und Naturschutz. Nur wer diese 10 Qualitäts-Garantien erfüllt, darf sich alle drei Jahre nach einer intensiven Überprüfung über das Zertifikat „Qualitätsbetrieb Rothaarsteig“ freuen. Seit Anfang des Jahres kümmert sich mit Ilka Robke ein neues Teammitglied des Rothaarsteigvereins um alle Belange der Qualitätsbetriebe und dabei unter anderem auch um genau diese Zertifizierungen.

Die gelernte Hotelfachfrau ist seit nun fast einem halben Jahr viel unterwegs. Sie besucht nach und nach die Qualitätsbetriebe, die aktuell in der Zertifizierungsphase stehen, wirft einen Blick hinter die Kulissen, lernt die Menschen in den Häusern kennen und schafft so ein vertrauensvolles Miteinander. „Ich freue mich, wenn die Gastgeber sich neben der Zertifizierung auch bei allen anderen Fragen, Wünschen und Belangen, die den Rothaarsteig betreffen, an mich wenden. So kann ich zum Beispiel auch die Zertifizierung zum Qualitätsbetrieb Wanderbares Deutschland des Deutschen Wanderverbandes durchführen, wenn dies von einem Betrieb gewünscht wird“, sagt Ilka Robke. Binnen drei Jahren möchte sie jeden Qualitätsbetrieb persönlich besucht haben. Zudem wird zurzeit intensiv daran gearbeitet, nach zwei Jahren Corona-Pause die Zertifizierung für die Zukunft aufzustellen und alle Qualitäts-Gastgeber bei der alljährlichen Gastgeber-Veranstaltung wieder persönlich begrüßen zu dürfen.

„Schon viele Menschen getroffen, die Gastgeber mit Leib und Seele sind!“

Vor ihrem Wechsel in das Rothaarsteig-Team war Ilka Robke zehn Jahre lang in diversen Kindergärten engagiert, um den Mädchen und Jungen nach dem Immersionsprinzip spielerisch die englische Sprache näherzubringen. Mit fast 51 Jahren freut sich die Mutter zweier Mädchen jetzt zum einen über den gelungenen und intensiven Start nach dem beruflichen Neuanfang, und zum anderen auf die vielen Herausforderungen und Begegnungen, die nun kommen werden. „Neben der Zertifizierung sowie der Pflege der Informationen und Daten unserer Qualitätsbetriebe im Gastgeberverzeichnis und auf der Webseite arbeite ich mich aktuell in verschiedene Bereiche ein, um die anderen Teammitglieder so gut wie möglich zu unterstützen. Sei es im Rechnungswesen, beim Social Media-Marketing, bei unseren Print-Produkten oder im Bereich der Kooperationen und Veranstaltungen.“

In ihrem neuen beruflichen Umfeld fühlt sich die Hobby-Reiterin unglaublich wohl. Knapp sechs Monate nach ihrem Einstieg ist Ilka Robke voll angekommen und ihr erstes Fazit fällt dementsprechend positiv aus: „Es macht mir sehr viel Spaß, wieder bei Gastbetrieben hinter die Kulissen schauen zu dürfen und die Menschen dahinter kennenzulernen. Ich bin gelernte Hotelfachfrau und das ist ein Beruf, den man immer im Herzen trägt, auch wenn man etwas anderes macht. Und ich habe schon so einige Menschen getroffen, die Gastgeber mit Leib und Seele und ganz viel Herzblut sind.“ Langweilig werde es ihr wohl nicht. Schließlich stecke der Rothaarsteig mit seinen 154 Kilometern voller neuer Erfahrungen, Entdeckungen und Begegnungen. Gut, dass sich Ilka Robke dafür passend zum neuen Job auch nagelneue Wanderschuhe und -socken zugelegt hat. Schließlich möchte sie den wunderschönen Rothaarsteig nun Stück für Stück per pedes erkunden…

Info-Box zum Rothaarsteig:

Alle Infos zum Rothaarsteig: www.rothaarsteig.de

Die Service-Rufnummer des Rothaarsteigvereins unter 02974-4994163, ist erreichbar von montags bis

freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 12.30 Uhr;

E-Mail: [email protected]

Bild: Ilka Robke verstärkt das Rothaarsteig-Team und kümmert sich von A bis Z um die Qualitäts-Betriebe. Die laufenden Zertifizierungen der Betriebe gehören dabei zu den Schwerpunkten.

Fotoquelle: Klaus-Peter Kappest

Quelle: Rothaarsteigverein e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon