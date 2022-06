Brilon Kultour zeigt „Sommer in den Bergen“

Inspiration einer Künstlerkolonie für das 31. Kunststück der Woche

brilon-totallokal: Brilon: Im Lädchen ist vom 17. Juni bis 1. Juli 2022 ein Ölbild von Martina Kroll zu sehen. Die Brilonerin malt von klein auf und habe diese Leidenschaft von ihrem Großvater. Sie hat alle möglichen Techniken ausprobiert und malt die unterschiedlichsten Motive. Die Anregung des von Brilon Kultour gezeigten Motives kam an einem Urlaubstag in Schieder-Schwalenberg mit einem Bild in einem dortigen Café.

Die Künstlerkolonie Schwalenberg, im Südosten der Region Lippe gelegen, befindet sich in einer Reihe mit Orten wie Skagen, Domburg oder Worpswede. Ausgehend von Barbizon, ein französisches Dorf in der Nähe von Paris, setzte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bewegung der Plein-Air-Malerei (Malerei unter freiem Himmel) ein. Viele Künstler und Künstlerinnen in ganz Europa verließen vor allem im Sommer die Kunstmetropolen und zogen in bis dahin unbekannte Dörfer, wo direkt in der Natur gemalt wurde. Die Landschaft und das Landleben standen mit ihren atmosphärischen Stimmungen und dem Spiel von Farben und Licht im Verlauf der Tages- und Jahreszeiten im Mittelpunkt. Die Kulturagentur des Landesverbandes Lippe, die Stadt Schieder-Schwalenberg und der dortige Kunstverein setzen mit Kunstausstellungen, Künstlerstipendien und der jährlich stattfinden Sommerakademie die Tradition als Künstlerort fort, der Mitglied bei EuroArt, dem europäischen Zusammenschluss der historischen Künstlerkolonien ist.

Bild: „Sommer in den Bergen“ beim Kunststück der Woche von Brilon Kultour

