Neues Wohnangebot für Senioren in Brilon

Tag der offenen Tür in den neuen Caritas Senioren-Wohnungen

Brilon. Mit Blick auf den demografischen Wandel hat der Caritasverband Brilon sein Wohnangebot für Senioren ausgebaut: „Wir schauen auf die Bedürfnisse der Menschen und möchten auch älteren Mitbürgern so lange wie möglich Selbstständigkeit und Teilhabe am Leben ermöglichen“, sagt Karen Mendelin, Fachbereichsleiterin Ambulante Altenhilfe. Zum erweiterten Wohnangebot gehören jetzt die vier Senioren-Wohnungen in der Gartenstraße 34 in Brilon. „Beim Tag der offenen Tür am Donnerstag, 30. Juni, laden wir alle Interessierte zur Besichtigung ein“, sagt Karen Mendelin.

Viele Bürger kennen das Haus in der Gartenstraße 34: Es ist die ehemalige Baustoffhandlung Käfer, die 1981 zum Dechant-Ernst-Haus umgebaut und dadurch als erstes Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen im Zentrum von Brilon bezogen wurde. Gut 40 Jahre später wird die Geschichte weiter fortgeschrieben. Nach dem Umzug der Menschen mit Behinderungen in das neue Dechant-Ernst-Haus am Hellenteich wurde das Gebäude umgebaut und modernisiert. Im Erdgeschoss hat das Team der Caritas-Sozialstation Quartier bezogen. Direkt darüber liegen im Ober- sowie im Dachgeschoss die vier neuen Senioren-Wohnungen.

„Die Mieter leben selbstständig in den Wohnungen, haben zudem die Möglichkeit Leistungen der Sozialstation in Anspruch zu nehmen“, sagt Karen Mendelin. Alle Wohnungen sind barrierearm konzipiert: Unter anderem gibt es einen Aufzug, ebenerdige Duschen, elektronisch bedienbare Rollläden. Eine Wohnung ist für Rollstuhlfahrer mit unterfahrbarer Spüle und Kochstelle ausgestattet.

Weitere Informationen

Zum Tag der offenen Tür am Donnerstag, 30. Juni, können die Wohnungen zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 15 und 17 Uhr besichtigt werden. Das Konzept stellen Karen Mendelin und Dietmar Bange von der Caritas Brilon vor.

Weitere Besichtigungen sind nach Vereinbarung möglich. Kontakt: Caritasverband Brilon, Telefon 02961 97190 oder [email protected]

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon