IHK-Unternehmertreffen zum Ausbau von Photovoltaik-Anlagen in Soest

Unternehmertreffen am 4. Juli 2022 um 17 Uhr

brilon-totallokal: IHK: Eine sichere Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Konditionen ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Standortfaktor. Der Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere die Photovoltaik, ist für viele Unternehmen eine zuverlässige und technisch ausgereifte Möglichkeit, die eigene Energieversorgung unabhängiger und wirtschaftlicher zu gestalten. Das Potenzial, das Gewerbebauten mit ihren großen Dachflächen für die Photovoltaik bieten, ist immens, aber noch nicht ausgeschöpft.

Darum lädt die IHK Arnsberg zu einem Unternehmertreffen am 4. Juli 2022 um 17 Uhr ein. Das Thema ist der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen an Gewerbestandorten. Die Referenten stellen Beispiele aus der heimischen Unternehmerschaft sowie Erfahrungen mit der Direktvermarktung von regenerativ erzeugter Energie vor. Die Veranstaltung findet statt bei der GERPOL-Sitzsysteme GmbH in Soest. Weitere Informationen sowie die Anmeldung stehen auf www.ihk-arnsberg.de/pv-ausbau.

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon