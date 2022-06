Einfach mal machen: Mikroabenteuer in der Natur

Rein in den Urlaub und nicht weit weg – Willingen gibt Tipps für günstigen Familienurlaub

brilon-totallokal: Willingen: Einfach mal raus, nicht weit weg, Augen auf und staunen: Es sind die kleinen Dinge, die die größte Freude machen. Und die sind meist sehr günstig oder sogar kostenfrei. Wälder, Felder und Heiden im Upland halten so viele Abenteuer bereit. Naturnah, gut für die Gesundheit.

Eine Nacht im Wald

Sobald man raus ist aus der Komfortzone, sind die Antennen ausgefahren, die Wahrnehmung

geschärft und die Ideen fließen…. Eine Nacht im Wald bewirkt wahre Wunder. Vor dem Schlafengehen Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen. Die Grillen zirpen in der Dämmerung und in der Früh zwitschern die Vögel den Kindern ein Morgenlied. Lauschen und raten, welches Tier zu hören ist, ist ein Familienabenteuer, das mit Sicherheit unvergessen bleibt. Die Stationen des Trekkingparks Sauerland liegen am Waldrand und lassen sich prima über Diemelsteig und Uplandsteig erreichen. Bitte unbedingt vorher buchen unter www.trekkingpark.de.

Natur weckt Phantasie und Kreativität

Skurril gewachsene Bäume, krumm, windschief, teils am Boden liegend. Die Natur auf dem Kyrill-Pfad ist seit über 15 Jahren sich selbst überlassen. Der Pfad vermittelt einen Eindruck, mit welcher Kraft der Orkan Kyrill 2007 gewütet hat: Umgestürzte Bäume, die Wurzelteller ragen in den Himmel. Was dort entstanden ist, regt die Phantasie an. Einfach mal spielen: „Ich sehe was, was du nicht siehst“…

Naturdetektive unterwegs….

Kleine Entdecker erforschen Wald und Wiese. Jeder Wanderpfad wird Schritt für Schritt erkundet. Wenn Familien mit Kindern wandern, ist der Weg das Ziel. In einem Bach einen kleinen Damm bauen und Schiffchen aus Blättern schwimmen lassen oder am Wegrand Steinmännchen bauen – da wächst die Begeisterung. Lauschen, Schauen und Staunen kann eine Wanderung durch den Wald so spannend machen, dass die Entdeckertour kein Ende nehmen soll. Die Wanderexperten der Tourist-Information empfehlen gern kurze, erlebnisreiche und kindgerechte Wanderwege.

Esel streicheln und Kühe reiten! Wirklich?

Auf Pferden und Eseln zu reiten, ist schon ein Abenteuer! Aber wer ist schon einmal auf einer Kuh geritten?! Bei den Erlebnistagen auf dem Familienbauernhof Faß schauen die Kinder in die Ställe, streicheln Kälbchen, Schafe und Ziegen. Sie schauen beim Melken zu und helfen beim Füttern. Am Schluss wird dann Reitkuh Milla gesattelt und die Kinder dürfen auf dem Reitplatz eine Runde drehen!

Bello ist der beste Buddy!

Gipfelerlebnisse, Zapfensuchen und hinter jedem Baum was Neues entdecken: Auch der Hund mag die kleinen Urlaubsabenteuer, die Willingen bereit hält. Kind und Hund sind das perfekte Team und beide können sich so richtig austoben. Willingen ist hundefreundlich. Der Hund darf bei den meisten Aktionen gern dabei sein.

Viele nützliche Infos: www.willingen.de/hund.

Manege frei für die Kids

Zirkusluft schnuppern Urlaubskinder zusammen mit Einheimischen im Besucherzentrum. Seiltänzer, Akrobaten oder Clowns – was auch immer die Kinder gern sein möchten, begleitet vom Team „Manegentraum“ schlüpfen Kids in ihre Traumrolle. Der Mitmachzirkus findet vom 9. Juli bis 27. August jeden Donnerstag um 16 Uhr im Besucherzentrum statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Forschergeist und Wasserspaß

Bauernhoftiere streicheln und füttern, Fledermäuse oder Biber in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten – dies und vieles mehr zeigt der Naturpark Diemelsee. An heißen Sommertagen lockt er mit erfrischendem Badespaß. Ein besonderes Abenteuer ist ein Sonnenuntergang am See.

Sich alles gönnen und dennoch sparen

Schon die Anreise mit dem 9-Euro-Ticket ist günstig, nachhaltig und auch bequem. Der Willinger Bahnhof liegt zentral im Ort und ist aus Richtung Marburg oder Brilon mit der Bahn gut zu erreichen. Wer bei teilnehmenden Gastgebern übernachtet, erhält die MeineCard Plus. Sie ist die Eintrittskarte für über 100 Freizeiteinrichtungen in der GrimmHeimat NordHessen.

Infos: www.willingen.de/plus.

Sparen können Familien mit dem Familienpass. Besitzer erhalten für 63,00 € pro Kind und 69,00 € pro Erwachsenen freien Eintritt in 18 Freizeiteinrichtungen. Kinder bis einschließlich 3 Jahre sind frei.

Infos: www.willingen.de/pass.

Kein Mikroabenteuer, aber ein großes Erlebnis ist der Besuch im Bikepark Willingen. Für Familien gibt es Schnupperangebote inklusive Bike, Ausrüstung und Ticket für zwei Stunden. Bei den Fridays for ’free‘Ride vom 8. Juli bis zum 26. August laufen die Lifte im Bikepark länger. Bis 20 Uhr können Gäste mit gültigem Ticket fahren, statt bis 18 Uhr – und zwar ohne Aufpreis.

Eventkalender

07. – 10.07.2022 Bike Week Willingen

05.08.2022 Willingen Open Air mit “Die Fantastischen Vier“

06.08.2022 Willingen Open Air mit Sarah Connor und Max Giesinger

20.08.2022 Schlagerstern Willingen

28.08.2022 Alphornmesse auf dem Ettelsberg

28.10. – 30.10.2022 Street-Food-Festival Cheat Day

Fotocredits: Klaus Peter Kappest

Quelle: Tourist-Information Willingen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon