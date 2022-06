Großer Festzug mit dem neuen Briloner Königspaar Niklas Wrede & Hanna Rüther

18:00 Rathaus Brilon – Start zum Festzug mit dem neuen Königspaar Niklas Wrede + Hanna Rüther

brilon-totallokal: Alle Live Übertagungen (mehrere Abschnitte) sind ca. 10 Minuten später an gleicher Stelle zusätzlich in HD Qualität als Video zu sehen. Sie verpassen also nichts… Sie können die Ereignisse noch einmal Revue passieren lassen. Die Aufnahmen bleiben über Jahre erhalten und stehen zur Ansicht bereit.

Danke an Bürgermeister Dr. Christof Bartsch für die Bereitstellung der Leitung. Live-Übertragungen Schützenfest und Schnade 2022

Viel Spaß beim Festzug – Viel Spaß viel beim Anschauen …

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon