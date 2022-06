Dirk Wiese wird Beiratsmitglied der „Initiative Jugendparlament“

Die Jugendparlamente im Sauerland unterstützen und fördern

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Berlin: Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese freut sich in Zukunft den Verein „Initiative Jugendparlament“ mit einem Sitz im Beirat unterstützen zu können. Die Initiative will Jugendbeteiligung und das Bewusstsein junger Menschen für unsere Demokratie stärken. Dazu führt sie in Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Wissenschaft und Politik verschiedene Projekte in ganz Deutschland durch.

„Es ist wichtig, dass junge Menschen früh verstehen, wie man sich in unserer Demokratie engagieren und so direkt an Prozessen beteiligen kann, die einen selbst betreffen. Jugendparlamente sind dafür ein wichtiger erster Ansprechpartner und ich möchte mit meinem Engagement bei der ‚Initiative Jugendparlament‘ die Jugendparlamente hier vor Ort im Sauerland unterstützen und fördern“, so Dirk Wiese zu seiner Tätigkeit im Beirat der bundesweiten „Initiative Jugendparlament“.

Im Hochsauerlandkreis gibt es zum Beispiel in Brilon und Sundern Jugendparlamente, die in der Kommunalpolitik der Städte mitmischen und wichtige Jugendorganisationen sind. Andere Städte hatten in der Vergangenheit bereits welche und denken zum Teil über Neuauflagen nach. Gemeinsam mit der SPD-Kreistagsfraktion will Dirk Wiese eine Initiative für einen Jugendkreistag im Hochsauerlandkreis starten.

