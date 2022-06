Schützenfest 2022 in Esshoff

Das lange Warten hat ein Ende – Schützinnen und Schützen, antreten zum Vogelschießen !

brilon-totallokal: Brilon-Esshoff: Die St. Bernhardus Schützenbruderschaft feiert vom 15. bis 17. Juli ihr Schützenfest

In wenigen Tagen ist es endlich wieder soweit – das nun seit drei Jahren amtierende Königspaar, Hendrik Völlmecke und Lorina Leikop sowie der Vorstand der St. Bernhardus-Schützenbruderschaft Esshoff laden zum Feiern des Schützenfestes in der urigen Schützenscheune in Esshoff ein.

Nach zwei langen Jahren ohne ein richtiges Fest freut sich der Vorstand sehr, wieder nach Esshoff einladen zu können. Das Schützenfest startet am 15.07. um 18 Uhr mit dem Schießen der Frauen, wo die ebenfalls seit drei Jahren amtierende Königin Sandra Gaeb-Happe eine würdige Nachfolgerin sucht. Der Abend wird nach dem Schießen mit Musik vom DJ Pult ausklingen, diesmal sogar mit einer durch einen kleinen Cocktailstand erweiterten Getränkekarte!

Am Samstag den 16.07. dürfen dann die Herren um 16 Uhr unter der Vogelstange antreten, um einen neuen König zu krönen. Im Anschluss an das Vogelschießen gilt es dann, den scheidenden König Hendrik Völlmecke noch einmal zu ehren und zu verabschieden.

Ist dann der offizielle Teil geschafft, geht es am Abend erneut auf den Tanzboden, diesmal aber tatsächlich zum Tanzen: Der Schützenball startet ab 20 Uhr. Die passende Musik für den Tag liefert das Blasorchester „Die Scharfenberger“.

Am Sonntag findet ab 9.30 Uhr das Schützenhochamt und die Patronatsmesse der St. Bernhardus Schützenbruderschaft statt. Begleitet wird die Messe von den „Altenbürener Sängerfreunden“. Im Anschluss an die Messe sind dann alle herzlich zu einem gemütlichen Frühshoppen in der Scheune eingeladen.

Quelle: St. Bernhardus Schützenbruderschaft 1913 Esshoff e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon