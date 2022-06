Hoppecker Meilerwochen im August

Vom 06. bis 21. August wieder Meilerwochen an der Hellewiese Hoppecke

brilon-totallokal: Brilon-Hoppecke: Die Hoppecker Dorfgemeinschaft wird in diesem Jahr wieder einen Kohlenmeiler errichten. Hierzu finden vom 06. bis 21. August die bekannten Meilerwochen an der Hellewiese Hoppecke statt. Der Aufbau des Meilers erfolgt am Samstag, den 06. August und am Dienstag, den 09. August wird dieser dann entzündet. Während der Meilerwochen finden einige weitere Veranstaltungen für Jung und Alt statt, bevor am Samstag, den 20. August, der Meiler geöffnet und die Holzkohle an diesem Wochenende verkauft wird. Wie im Jahr 2018 wird es zudem wieder eine große Verlosung am Abschlusstag geben. Lose können dazu rechtzeitig im Vorverkauf oder am Meiler erworben werden. Der detaillierte Programmplan mit allen Veranstaltungen sowie Informationen rund um den Meiler und zum Losverkauf werden zeitnah in der Presse, an den Ortsaushangtafeln in Hoppecke sowie unter meiler-hoppecke.de bekannt gegeben.

Ein Teil des Erlöses geht an den Spendenfonds der Stadt Brilon und soll den Menschen in der Ukraine sowie den Flutopfern in Deutschland zugutekommen. So wurden auch 500 Euro von den Einnahmen des Maifestes der Hoppecker Dorfjugend und dem Carnevalsverein an den Spendenfond für die Ukraine überwiesen.

Nach dem Hoppecker Schützenfest wird es am Freitag, den 8.Juli um 18 Uhr, zur Einteilung der Meilerwachen wieder ein Treffen mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern geben.

