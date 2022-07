Start in neuen Lebensabschnitt

Sekundarschule Olsberg-Bestwig verabschiedet Abschlussklassen

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig: Ein Lebensabschnitt endet – ein neuer fängt gerade an: Bei strahlendem Sonnenschein fanden die diesjährigen Abschlussfeiern an beiden Standorten der Sekundarschule Olsberg-Bestwig statt. Und die Jugendlichen sind für ihren weiteren Weg zu beruflicher oder schulischer Ausbildung sowie zu einem selbstständigen Leben bestens gerüstet: Von den 74 Abschlussschülerinnen und -schülern erreichten mehr als zwei Drittel die Fachoberschulreife oder die Fachoberschulreife mit der Qualifikation für das Gymnasium.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Die Schullaufbahn der diesjährigen Abschlussschülerinnen und -schüler begann vor 10 Jahren – zeitgleich mit der Neugründung der Sekundarschule Olsberg-Bestwig. Im Rahmen einer Feierstunde beglückwünschte auch Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer die Absolventinnen und Absolventen. Einen „perfekten Platz im Leben finden“ – dies sei jetzt die Aufgabe der jungen Menschen. „Ihr könnt sicher sein, jeder von euch hat seinen Platz in unserer Gesellschaft“, so Wolfgang Fischer, „es liegt an euch, sich diesen Platz zu suchen und sich mit all euren Kräften und Mitteln einzubringen.“

Das Team der Sekundarschule gratuliert allen Abschlussschülerinnen und Abschlussschülern zu ihrem Abschluss.

Bild: Bei strahlendem Sonnenschein fanden die diesjährigen Abschlussfeiern an beiden Standorten der Sekundarschule Olsberg-Bestwig statt.

Bildnachweis: Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon