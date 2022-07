„Private Seniorenbetreuung“: Keine Verbindung mit Städten Olsberg und Brilon

Eine „Private Seniorenbetreuung“ gibt den Anschein das Sie mit den Städten Brilon und Olsberg zusammenarbeiten würde

brilon-totallokal: Olsberg/Brilon: Nach Kenntnis der Stadtverwaltungen in Olsberg und Brilon ist in mehreren Bereichen der beiden Städte in den vergangenen Tagen ein Flyer einer „privaten Seniorenbetreuung“ verteilt worden, auf dem auch die Stadtwappen der Städte Brilon und Olsberg abgebildet worden sind.

Die beiden Kommunen weisen darauf hin, dass sie in keinem Zusammenhang mit dieser „Seniorenbetreuung“ stehen und auch keine Erlaubnis zur Verwendung des Stadtwappens erteilt haben. Die Stadtverwaltungen prüfen derzeit rechtliche Schritte gegen das Vorgehen dieser Organisation.

