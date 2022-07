Neue Gäste auf weltweit größter Fahrradmesse gewinnen

Willingen und Diemelsee intensivieren Zusammenarbeit im Bereich Radsport

brilon-totallokal: Willingen: Die Gemeinden Willingen und Diemelsee verstärken weiter ihre interkommunale Zusammenarbeit und treten gemeinsam auf der Eurobike in Frankfurt am Main auf. Mit dem gemeinsamen Auftritt wollen die beiden Destinationen neue Gäste in den Segmenten Genussradeln, Mountainbike und Bike-Trekking gewinnen.

Mit 1400 Ausstellern aus rund 60 Ländern und rund 65.000 Besuchern ist die Eurobike vom 13. bis 17. Juli die weltweit größte Fahrradmesse. Die ersten drei Messetage sind dem Fachpublikum vorbehalten. Am Samstag und Sonntag öffnen sich die Tore für Endverbraucher. An diesen Tagen präsentiert sich die Region den Fahrradenthusiasten. Allerlei Show-Acts, Infostände führender Anbieter und Testaktionen machen diese Tage zu einem regelrechten Festival-Wochenende. Der Eurobike-Travel-Talk bringt die Tourismusbranche zusammen. Ein idealer Platz für Willingen und Diemelsee.

Thema Radfahren in all seinen Facetten wird in Willingen künftig eine noch größere Rolle spielen. Die Bikewelt Willingen mit ihrem großen Streckenangebot und dem Bikepark bilden zusammen mit dem RaderlebnisPark Diemelsee ein umfangreiches Angebot für Radfahrer jeglicher Art. Spannend sind die neuen Angebote wie das Bike-Trekking mit Übernachtungsmöglichkeiten mitten in der Natur, das sehr gefragt, aktuell aber deutschlandweit noch einzigartig ist und ein riesiges Potenzial hat. Hochkarätige Radrundwege und Radfernwege bilden den Rahmen. Jetzt schon registrieren die

Anbieter eine enorme Zahl an Anfragen.

Frankfurt als neuer Standort der Eurobike in der Mitte Deutschlands löst Friedrichshafen ab. Mit vergrößertem Messegelände will sie sich deutlich stärker als Leitmesse profilieren. Moderne, umweltbewusstere Mobilität steht in diesem Jahr im Vordergrund. Im Mittelpunkt steht das Fahrrad als zentraler Baustein der Mobilität – im Alltag wie im Urlaub.

