Neue Einrichtungsleitung in der DRK KiTa Assinghausen

brilon-totallokal: Olsberg-Assinghausen: Die DRK KiTa Assinghausen hat eine neue Einrichtungsleitung: Bereits Anfang Mai begrüßte Thorsten Rediger (Prokurist der DRK Brilon KiTa gGmbH) Anna Stemmer im Team der DRK Brilon KiTa gGmbH. Frau Stemmer kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich KiTa zurückgreifen und freut sich, ihre Leitungserfahrung und ihr Wissen einzubringen. „Mit Frau Stemmer haben wir eine sehr qualifizierte und erfahrene Person für die wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe der Einrichtungsleitung gefunden“, freut sich Thorsten Rediger.

Im Anschluss an ihren B. A. Pädagogik absolvierte Anna Stemmer den M. A. in systemischer Beratung. Außerdem ist sie Fachkraft für Selbstund Zeitmanagement sowie agiler Führung und machte eine Weiterbildung zum Thema Kindeswohlgefährdung. Anna Stemmer freut sich auf die neue Aufgabe in der DRK KiTa Assinghausen: „Ich wurde von allen sehr freundlich empfangen und möchte die KiTa nun gemeinsam mit den Erzieher*innen, Eltern und Kindern stärken und weiterentwickeln.“

Bild: Thorsten Rediger (Prokurist der DRK Brilon KiTa gGmbH) begrüßte Anna Stemmer als neue Einrichtungsleitung der DRK KiTa Assinghausen.

