Brilon Kultour präsentiert eine „Bunte Vielfalt“

brilon-totallokal: Brilon: Das Schaufenster im Lädchen zeigt vom 15. bis 29. Juli 2022 die „Bunte Vielfalt“ der Brilonerin Heike Fritz. Das 33. Kunststück der Woche besteht aus einer Vielfalt an Materialien. Hochfeiner Merinokammzug, schwarzer Vorfilz, Käseleinen, Metallicfaden sowie Leinwände.

Die gebürtige Schwäbin lässt sich beim Filzen von der Berührung mit der Wolle leiten: „Das Leben ist bunt und einzigartig. Die Wolle und unser Alltag sind zunächst oft einfarbig und gleich. Erst durch die genauere Betrachtung sehen wir die vielen kleinen Bewegungen und Veränderungen darin und können uns achtsam über sie freuen.“ Wer schon einmal den Werkraum Am Schönen Felde besucht hat, hat die verschiedenen Materialien im Rohzustand vor der Verarbeitung bewundern können. Seit 15 Jahren bietet Heike Fritz das Erlebnis Filzen in Brilon an. 2020 schloss sie erfolgreich eine dreijährige Fortbildung zur Filzgestalterin ab.

Am letzten Wochenende im Juli gibt es eine tolle Gelegenheit, selbst sich beim Filzen von der Wolle leiten zu lassen. Im Briloner Kreishauspark beim Kulturfestival „FREI-RÄUME verknüpft, verbunden, vielfältig“ bietet Heike Fritz am Samstag, 30. und Sonntag, 31. Juli 2022 ab 15 Uhr Filzen zum Mitmachen an. Der Raum für das Mitmach-Angebot ist ein ganz besonderer – ein Tipi des Projektes von Ute Lennartz-Lembeck, das im Mai mit dem Kunststück der Woche bereits im Lädchen vorgestellt wurde und zusammen mit fünf weiteren Tipis ein barrierefreies Dorf bildet.

