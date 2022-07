Vertrieb 4.0

Wie moderne Technologien die Arbeit erleichtern

brilon-totallookal: IHK: Kunden erwarten heutzutage eine individuelle Betreuung.

Wie sieht es in Ihrem Unternehmen aus? Sitzen Sie auf einem wahren Schatz an Informationen über Ihre Kunden und wissen diese noch nicht zu nutzen? Was wurde in der Vergangenheit gekauft? Was haben ähnliche Kunden gekauft? Was recherchieren potenzielle Kunden gerade auf der Unternehmens-Website?

Diesen Fragen geht ein neuer Lehrgang des IHK-Bildungsinstituts ab dem 16. August in Lippstadt auf den Grund. Es geht darum, kundenorientierte Prozesse und eine individualisierte Kunden-Kommunikation zu implementieren. Eine digitale Transformation ist notwendig, um dem Wettbewerb Stand zu halten.



Dieses Seminar gibt es als Grundlagen- und Vertiefungsseminar. Die Kanäle für den Vertrieb werden sich in den nächsten Jahren infolge der zunehmenden Digitalisierung verändern. Die Seminare helfen dabei, die ersten Schritte kennen zu lernen, um die systematische Vertriebsarbeit digital zu unterstützen. Es werden Methoden und Werkzeuge vorgestellt, die im Zeitalter der Digitalisierung zu mehr Erfolg im Vertrieb führen können. Auch kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von den Vorteilen der neuen Technologien. Open-Source-Lösungen bieten dazu kostengünstige Möglichkeiten.

Weitere Informationen und entsprechende Anmeldeunterlagen können beim IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland, Ansprechpartnerin: Carina Ostkamp, Tel. 0 29 41 97 47 528 erfragt oder im Internet unter www.ihk-bildungsinstitut.de eingesehen werden.

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

