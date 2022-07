5.000 qm abgeerntetes Stoppelfeld standen in Flammen

brilon-totallokal: Brilon: Flächenbrand im Escherfeld. An der Knippenbergstraße in Brilon geriet am Dienstagnachmittag (19.07.2022) ein abgeerntetes Stoppelfeld in Brand. Das Stroh wurde kurz zuvor aufgenommen und war bereits abgefahren.

Die Feuerwehr Brilon wurde um 15:40 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen rund 5.000 qm in Flammen. Mit dem Tanklöschfahrzeug wurde im Fahrbetrieb (Pump & Roll) die Feuerfront schnell mit einem Dachwasserwerfer abgelöscht. Das Fahrzeug selbst wird dabei durch Bodensprühdüsen an der Vorder- und Hinterachse vor dem Feuer geschützt.

Daneben konnten die Einsatzkräfte mit speziellen dünnen und leichten Schläuchen (D-Schläuche) die weitere Ausbreitung verhindert. Durch die schnellen Maßnahmen wurde das Feuer innerhalb weniger Minuten eingedämmt und dann abgelöscht. Aufgrund geringer Windstärken war die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Feuers gering, ein Übergreifen auf andere Felder war jedoch nicht ausgeschlossen.

18 Feuerwehrleute waren rund 1 1/2 Stunden im Einsatz. Zur Brandursache liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Fotocredits: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Quelle: Marcus Bange – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon