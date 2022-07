Tierrettung im Glockengießerweg

Eine Schwalbe musste aus einer misslichen Lage befreit werden

brilon-totallokal: Brilon: Nach dem Einsatz in der Philippstraße wurde die Feuerwehr Brilon am Montagabend erneut alarmiert (18.12Uhr). Diesmal ging es zur Tierrettung in den Glockengießerweg. Dort hatte sich eine Schwalbe in einem Netz unter der Dachkonstruktion verfangen.

Um das Tier aus seiner misslichen Lage befreien zu können, mussten die sechs Einsatzkräfte eine tragbare 3-teilige Schiebleiter vornehmen. Der Bereich war mit einer Drehleiter nicht zu erreichen. Nach knapp 20 Minuten hatte der Vogel seine Freiheit zurück und er konnte unverletzt davonfliegen. Zuvor wurden noch die Reste des Netzes von seinen Fängen entfernt.

