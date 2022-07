youngcaritas Brilon hilft: Mach mit!

Kauf-eins-mehr für die Caritas-Warenkörbe in der Heimatregion

brilon-totallokal: Brilon: Helfen und / oder mithelfen, dazu rufen die Akteure der youngcaritas Brilon am Mittwoch, 27. Juli, auf. Zwischen 10 und 16 Uhr führen die Ehrenamtlichen vor dem Edeka Markt Boxberger (Mühlenweg 5 in Brilon) die Aktion „Kauf eins mehr“ durch. „Dabei freuen wir uns auf viele Menschen, die beim Einkaufen ein Produkt mehr nehmen, um es anschließend an unserem Stand für die Caritas-Warenkörbe zu spenden“, erklärt Nadine Gebauer, Koordinatorin youngcaritas Brilon. Besonders gebraucht werden beispielsweise Gemüsekonserven, Eintöpfe, Zucker, Mehl, Nudeln und Eier. Weitere Infos gibt es auch am youngcaritas Stand. „Und natürlich auch die Einladung zu einem guten Gespräch“, betont Nadine Gebauer.

„Wer mag, kann auch gerne am Stand mithelfen“, lädt Nadine Gebauer ein. Ein Engagement bei der youngcaritas ist unverbindlich: Wer mag, kann einmal mitmachen oder sich bei Projekten, die den eigenen Interessen entsprechen, punktuellen einbringen. Schwerpunkte der youngcaritas Aktionen liegen auf Nachhaltigkeit, Inklusion und Hilfe für Menschen in der Heimatregion. „Mit der Aktion Kauf ein Teil mehr möchten wir die Warenkörbe, also die Bedürftigen, im Altkreis Brilon unterstützen“, sagt Nadine Gebauer. Die Warenspenden werden an die Caritas-Warenkörbe in Brilon, Olsberg, Medebach und Winterberg verteilt.

Wer sich engagieren möchte, kann Nadine Gebauer unter Telefon (0151)16 316 071 oder via Direktnachricht via Instagram youngcaritasbrilon kontakten.

